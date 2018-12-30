به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع رسانی یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، مژگان قدوسی مدیر بخش گالری‌های یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر گفت: برای اولین بار و به دعوت هادی مظفری مدیر اداره کل هنرهای تجسمی، لیلی گلستان به عنوان نماینده گالری‌ها به شورای سیاستگذاری جشنواره تجسمی فجر اعلام و در نتیجه تصمیم گرفته شد که امسال گالری‌داران فعال در جشنواره شرکت کنند.

وی اظهار کرد: در نهایت از میان گالری‌هایی که در جلسات اولیه شرکت کردند ۲۳ گالری از تهران و نمایندگانی از گالری‌های شهرهای مشهد، شیراز، رشت، سمنان، یزد و تبریز برای شرکت در جشنواره یازدهم با ما به توافق رسیدند. گالری‌های تهرانی شامل گالری شیرین، گلستان، هما، فرمانفرما، محسن، دنا، ثالث، اثر، شیث، آشیان نقش و مهر، گویا، ایرانشهر، ملک، ایوان، آرت‌سنتر، هور، دستان، ترانه باران، مژده، شکوه، آتبین، ویستا و سیحون هستند.

قدوسی شور و شعف گالری‌داران برای این رخداد را امیدوارکننده توصیف و بیان کرد: ۲۳ گالری خوب تهرانی و گالری‌های برتر شهرستان در این جشنواره حضور خواهند داشت. آنها قطعا هنرمندان خوبی را به جامعه معرفی خواهند کرد. اتفاق خوب این است که هنرهای تجسمی از این طریق به لایه‌های مختلف جامعه رسوخ کند. باغ موزه قصر مکان پرترددی است. اگر نتیجه جشنواره این باشد که تعدادی از مردم بعد از آن عادت کنند که روزهای جمعه گالری‌گردی کنند این برای ما بسیار خودشحال‌کننده خواهد بود.

وی در ادامه درباره حضور گالری‌های شهرستانی عنوان کرد: گالری‌هایی که فعالیت‌های خوبی داشتند و خبرش به ما رسیده بود برای حضور در جشنواره دعوت شدند. آنها قرار است هنر شهر خودشان را نمایندگی و بهترین آثار را جمع‌آوری کنند. نکته مهم این است که گالری‌های شهرستان در کنار گالری‌های تهران حضور خواهند داشت و تفاوتی از این نظر بین غرفه‌ها وجود ندارد.

قدوسی گفت: از تهران برای اداره کل ارشاد استان‌ها نامه داده خواهد شد تا موظف باشند نهایت همکاری را با گالری‌داران حاضر در جشنواره فجر بکنند و از این بابت نگرانی وجود ندارد.

وی در پایان تاکید کرد: معتقدیم که تجربه اجرایی تک تک گالری‌ها بسیار خوب و مفید است برای همین با خیال راحت این بخش را به خودشان سپردیم. هر کدام از آنها در ماه ۲ ایونت خیلی خوب برگزار می‌کنند و این تجربه در جشنواره تجسمی فجر هم به کار گرفته خواهد شد.