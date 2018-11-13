به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌سوزی بزرگ کالیفرنیا که از پنجشنبه گذشته آغاز شد؛ با فرستادن ۱۳ نفر دیگر به کام مرگ، شمار قربانیان خود را از ۳۱ نفر اعلامی در روز گذشته، به ۴۲ نفر افزایش داد.

اجساد تازه پیدا شده از اهالی شهر «پارادایس» در شمال ایالت کالیفرنیا هستند که تقریباً به تلی از خاکستر تبدیل شده است.

در نتیجه آتش‌سوزی، حدود ۷ هزار و ۲۰۰ واحد ساختمانی ویران شده و ۱۵ هزار و ۵۰۰ واحد دیگر نیز در خطر نابودی قرار دارد.

علاوه بر قربانیان، دست‌کم ۲۲۸ نفر نیز مفقودالاثر هستند.

آتش‌سوزی در ۲ جهت مخالف طی روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته آغاز شد و احتمال می‌رود که اطفاء کامل آن ۳ هفته زمان ببرد.

در میان شهرهایی که برای تخلیه هشدار گرفته‌اند، نام «هزار بلوط» هم به چشم می‌خورد که چهارشنبه گذشته شاهد قتل ۱۴ نفر در اثر وقوع حمله مسلحانه بود.

آتش‌سوزی برای نخستین بار از پارک جنگلی «پلوماس» آغاز شد. پیشرفت حریق به‌قدری سریع است که برخی فرصت استفاده از خودرو را نداشته و با پای پیاده اقدام به فرار کرده‌اند.