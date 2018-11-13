دانشمندان مقصر اصلی آتش سوزی کالیفرنیا را شناسایی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، آتش سوزی جنگلی در کالیفرنیا خسارت های زیادی به بار آورده است. این در حالی است که دونالد ترامپ ادعا می کند مدیریت نادرست جنگل ها به این آتش سوزی منجر شده است.

در همین راستا دانشمندان اعلام کرده اند انسان و طبیعت به نوبه خود در ایجاد این آتش سوزی نقش داشته اند اما مدیریت جنگل نقش مهمی در این باره نداشته است.

به گفته محققان بادهای خطرناک آتش را در جنگل ها گسترش داده اند. از سوی دیگر تغییرات آب وهوایی ناشی از فعالیت های انسانی نیز به خشکیدن و مردن درختان و بوته ها منجر می شود و به این ترتیب شرایط برای گسترش آتش سوزی بیشتر می شود.

کریستن تورنیک از موسسه تاثیرات تحقیقات آب وهوایی پوتسدام در آلمان می گوید: عوامل طبیعی و گرمایش جهانی ترکیبی مرگبار به وجود آورده اند.

از سوی دیگر فیلیپ دنیسون از دانشگاه یوتا نیز می گوید هرچند عوامل مختلفی این آتش سوزی را تشدید کرده اند اما مدیریت جنگل ها جزو این عوامل نیست.

ترامپ روز شنبه در توئیتی نوشت:به جز مدیریت ضعیف جنگل ها، هیچ دلیلی برای این آتش سوزی های جنگلی عظیم، مرگبار و پرهزینه در کالیفرنیا وجود ندارد .