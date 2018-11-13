به گزارش خبرنگار مهر، گروه موسیقی «سون» متشکل از آرش قنادی، امیر قنادی و کیارش پوزشی در آستانه آغاز فصل جدید فعالیتهای موسیقایی خود کنسرتی را روز نهم آذرماه در سالن میلاد نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار خواهد کرد.
این گروه پرطرفدار که طی هفتههای گذشته موزیک ویدئو «ای داد» را در فضایی متفاوت منتشر کرده بود، ساعت ۱۹:۳۰ و ۲۲ روز جمعه نهم آذر ماه در سالن میلاد نمایشگاه بینالمللی تهران میزبان علاقهمندان موسیقی پاپ است.
این در حالی است که برنامهریزیهایی نیز برای برپایی کنسرت شهرستانهای گروه در نظر گرفته شده که طی هفتههای آینده به تناوب اعلام میشود.
«با تو میمونم – ۱۳۸۷»، «دوست دارم – ۱۳۹۲»و «دنیای بعد از تو- ۱۳۹۶» سه آلبومی است که در سالهای اخیر توسط گروه «سون» منتشر شده است.
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