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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۰۲

پیام تسلیت روابط عمومی ارتش بمناسبت درگذشت مرحوم عنایت‌الله بخشی

پیام تسلیت روابط عمومی ارتش بمناسبت درگذشت مرحوم عنایت‌الله بخشی

روابط عمومی ارتش با صدور پیامی، درگذشت عنایت‌الله بخشی، پیشکسوت نیروی هوایی ارتش و  بازیگر ارزشمند تلویزیون و سینما را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت درگذشت عنایت‌الله بخشی، پیشکسوت نیروی هوایی ارتش و هنرمند نام آشنای تلویزیون و سینمای ایران پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت شادروان عنایت‌الله بخشی، پیشکسوت نیروی هوایی ارتش و بازیگر توانا، محبوب، مردمی ,غیرتمند کشورمان که خالق نقش‌های خاطره انگیز در تلویزیون و سینما بود، موجب تأثر و تألم دوست‌داران آن مرحوم شد.
این هنرمند فقید با نقش‌آفرینی خود در مجموعه‌های تلویزیونی و سینمایی فاخر، چون «سربداران»، «ولایت عشق»، «امام علی (ع)»، پهلوانان نمی‌میرند» و...، خاطرات ماندگاری در یاد و خاطر هموطنان عزیزمان ثبت کرده است‌.

روابط عمومی ارتش درگذشت این پیشکسوت نیروی هوایی ارتش و هنرمند عزیز کشور را به خانواده محترم، جامعه هنری کشور و دوست‌داران وی تسلیت عرض کرده و برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر جزیل از درگاه الهی مسئلت می‌کند.

کد مطلب 6750297
هادی رضایی

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