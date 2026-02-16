به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت درگذشت عنایت‌الله بخشی، پیشکسوت نیروی هوایی ارتش و هنرمند نام آشنای تلویزیون و سینمای ایران پیام تسلیتی صادر کرد.

متن پیام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت شادروان عنایت‌الله بخشی، پیشکسوت نیروی هوایی ارتش و بازیگر توانا، محبوب، مردمی ,غیرتمند کشورمان که خالق نقش‌های خاطره انگیز در تلویزیون و سینما بود، موجب تأثر و تألم دوست‌داران آن مرحوم شد.

این هنرمند فقید با نقش‌آفرینی خود در مجموعه‌های تلویزیونی و سینمایی فاخر، چون «سربداران»، «ولایت عشق»، «امام علی (ع)»، پهلوانان نمی‌میرند» و...، خاطرات ماندگاری در یاد و خاطر هموطنان عزیزمان ثبت کرده است‌.

روابط عمومی ارتش درگذشت این پیشکسوت نیروی هوایی ارتش و هنرمند عزیز کشور را به خانواده محترم، جامعه هنری کشور و دوست‌داران وی تسلیت عرض کرده و برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر جزیل از درگاه الهی مسئلت می‌کند.