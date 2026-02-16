به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت درگذشت عنایتالله بخشی، پیشکسوت نیروی هوایی ارتش و هنرمند نام آشنای تلویزیون و سینمای ایران پیام تسلیتی صادر کرد.
متن پیام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انالله و انا الیه راجعون
درگذشت شادروان عنایتالله بخشی، پیشکسوت نیروی هوایی ارتش و بازیگر توانا، محبوب، مردمی ,غیرتمند کشورمان که خالق نقشهای خاطره انگیز در تلویزیون و سینما بود، موجب تأثر و تألم دوستداران آن مرحوم شد.
این هنرمند فقید با نقشآفرینی خود در مجموعههای تلویزیونی و سینمایی فاخر، چون «سربداران»، «ولایت عشق»، «امام علی (ع)»، پهلوانان نمیمیرند» و...، خاطرات ماندگاری در یاد و خاطر هموطنان عزیزمان ثبت کرده است.
روابط عمومی ارتش درگذشت این پیشکسوت نیروی هوایی ارتش و هنرمند عزیز کشور را به خانواده محترم، جامعه هنری کشور و دوستداران وی تسلیت عرض کرده و برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر جزیل از درگاه الهی مسئلت میکند.
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