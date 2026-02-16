مردم اصفهان خواستار برخورد قاطع و فوری با عاملان حوادث اخیر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شیروانیان صبح دوشنبه در دیدار اقشار مختلف مردم اصفهان با حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در دانشگاه اصفهان اظهار کرد: استان اصفهان در طول دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بیشترین شهید و ایثارگر را به نسبت جمعیت تقدیم کرده و همواره در خط مقدم دفاع از انقلاب، ولایت و کشور حضور داشته است.

وی با اشاره به اعزام بیش از ۳۰۰ هزار رزمنده از اصفهان در دوران دفاع مقدس افزود: حاصل این حضور، تقدیم ۲۴ هزار شهید و بیش از ۵۰ هزار جانباز به انقلاب اسلامی بوده که بخش قابل توجهی از آنان دارای جانبازی‌های شدید هستند و بسیاری نیز پس از سال‌ها تحمل رنج و بیماری به شهادت رسیده‌اند.

نماینده خانواده شهدا و ایثارگران اصفهان با بیان اینکه مردم این استان در تمامی بحران‌ها و فتنه‌های پس از انقلاب نقش‌آفرین بوده‌اند، تصریح کرد: حضور پررنگ مردم اصفهان در دفاع مقدس، دفاع از حرم، مقابله با فتنه‌های داخلی و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، نشان‌دهنده پایبندی عمیق آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

شیروانیان یکی از مطالبات جدی مردم اصفهان را محاکمه سریع و قاطع عاملان حوادث اخیر دانست و گفت: این افراد با اقدامات جنایتکارانه خود، خانواده‌های بسیاری را داغدار و کودکان زیادی را یتیم کرده‌اند و اکنون، در آستانه چهلم شهدای این حوادث، انتظار مردم، اجرای عدالت بدون مسامحه است.

وی همچنین با اشاره به بحران آب در اصفهان افزود: مسئله کم‌آبی سال‌هاست معیشت کشاورزان، به‌ویژه در شرق اصفهان را با مشکل جدی مواجه کرده و پیامدهایی همچون فرونشست زمین و تهدید آثار تاریخی این استان را به همراه داشته است.

شیروانیان تأکید کرد: خانواده‌های شهدا و ایثارگران امیدوارند با ورود جدی سران قوا و پیگیری‌های قوه قضاییه، هم مطالبات قضایی مردم و هم مشکلات اساسی همچون بحران آب، به‌صورت ریشه‌ای و پایدار حل‌وفصل شود