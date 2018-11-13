حمایت از فعالیت های معطوف به توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدرضی اشکوری، دبیر میزِ توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی قطب های فکری و فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی گفت: مرکز همکاری های علمی و بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و میزِ توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی وابسته به قطب فکری فرهنگی بنیادهای نظری و نظام متقن علوم اسلامی و انسانی، سه پروژه حمایتی را جهت توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی در دست اقدام دارند.

وی افزود: در این پروژه ها برخی تسهیلات و حمایت های تسهیلاتی، علمی و انتشاراتی به افراد حقیقی یا حقوقی حائز شرایط تعلق می گیرد و هدف از این حمایت ها گام برداشتن در مسیر رشد علوم اسلامی متناسب با نیازهای دنیای معاصر، نظام و جامعه اسلامی است.

دبیر میزِ توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی قطب های فکری و فرهنگی ادامه داد: اشخاص حقیقی و حقوقی حائز شرایط می توانند در یکی از این سه طرح حمایتی مشارکت نمایند.

وی طرح های حمایتی جهت توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی را به ۳ بخش تقسیم کرد و افزود: بخش اول حمایت از گفتمان سازی مجلات و همایش های علمی در حوزه اولویت های راهبردی میز توسعه و توانمند سازی علوم اسلامی است.

حجت الاسلام والمسلمین اشکوری با بیان این که این پروژه در صدد ایجاد گفتمان سازی در ۲ سطح مجلات و همایش ها با هدف توانمندسازی علوم اسلامی است، گفت: بسته حمایتی این پروژه به اشخاص حقیقی و حقوقی اعطاء می شود که در این مسیر گامی موثر بردارند.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه، مجلات علمی- ترویجی علوم اسلامی که یک شماره خود را به موضوعات مصوب برای این پروژه های حمایتی اختصاص دهند و یا همایش هایی که همه یا بخشی از فعالیت های خود را حول محور یکی از این موضوعات مصوب تعریف کنند، می توانند از این بسته استفاده نمایند.

دبیر میزِ توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی قطب های فکری و فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی، بخش دوم این طرح را حمایت از مقالات علمی(مجلات پژوهشی و ترویجی) در حوزه اولویت های راهبردی میز توسعه و توانمند سازی علوم اسلامی خواند و افزود: این پروژه در پی ارتقاء محتوای فاخر پژوهشی و راهبردی در حوزه علوم اسلامی است.

وی افزود: جهت انجام این مهم، پروژه از ظرفیت مقالات علمی و پژوهشی بهره می گیرد و می کوشد تا ضمن جلب نظر اهل تحقیق و پژوهش به این عرصه خطیر و مهم، فضای مساعدی را برای تولید و ارائه بررسی های جدیدتر در موضوعات مصوب بگشاید، فضایی که به ارتقای پژوهش های موجود در این حوزه مدد رساند و خود منشأ شکل گیری مجموعه ای از مقالات پژوهشی مؤثر در این حوزه گردد

حجت الاسلام والمسلمین اشکوری با بیان اینکه افراد حقیقی و حقوقی می توانند از تسهیلات موضوع این پروژه حمایتی بهره مند شوند گفت: بخش سوم این طرح را حمایت از پایان نامه های مقاطع تخصصی در حوزه اولویت های راهبردی میز توسعه و توانمند سازی علوم اسلامی است و این پروژه در پی ارتقاء توان پایان نامه های مقاطع تخصصی در حوزه علوم اسلامی است.

وی اظهارداشت: جهت انجام این مهم، پروژه از ظرفیت شخصیت های حقیقی و حقوقی (نظیر مراکز حوزوی و دانشگاهی ارائه دهنده مقاطع تکمیلی و تخصصی در علوم اسلامی) بهره می گیرد و می کوشد امکان های پیش روی جامعه علمی کشور را در گسترش ادبیات تخصصی پایان نامه نویسی با عطف نظر به این عرصه خطیر ارتقاء ببخشد.

دبیر میزِ توسعه و توانمندسازی علوم اسلامی قطب های فکری و فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به حمایت هایی که ذیل این ۳ پروژه ارائه می شود، عنوان کرد: اعطای تسهیلات مالی به مؤلفان و آفرینندگان محتوای فاخر و ارزشمند، ارائه بسته های تشویقی نظیر خریداری آثار و مشارکت در انتشار برای مجلات، و تمهیدات پژوهشی همچون ایجاد امکان جهت ارائه مباحث نوآمد در قالب کرسی های آزاداندیشی از این موارد است.

وی گفت: بسته های حمایتی بر اساس شیوه نامه ای اجرایی که بدین منظور تهیه گردیده است، عرضه خواهد شد و افراد حقیقی و حقوقی برخوردار از شرایط لازم می توانند جهت مشارکت در این طرح ها با مرکز همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با شماره تلفن۰۲۵۳۷۷۴۴۱۵۱ ارتباط برقرار کرده و درخواست خود را به ایمیلinfo@isca.ac.ir ارسال کنند.