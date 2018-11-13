راز قتل زن جوان بوشهری کشف شد/ اعتراف قاتل به کشتن همسرش

به گزارش خبرنگار مهر، سردار خلیل واعظی ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات قتل یک زن در بوشهر اظهار داشت: جسد این زن در زیر پل جاده فرعی بوشهر - عالیشهر رها شده بود که با تلاش پلیس راز این قتل کشف شد.

وی با اشاره به اینکه پیدا شدن این جسد در جاده فرعی نیروگاه اتمی بوشهر به سمت عالیشهر مربوط به یازدهم آبان‌ماه امسال بوده است، ادامه داد: با اطلاع از این قتل بلافاصله ماموران انتظامی و اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی بررسی موضوع را آغاز کردند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر خاطرنشان کرد: جسد پیدا شده متعلق به زنی جوان بود که با دستور مقام قضایی برای تعیین هویت و علت فوت به پزشکی قانونی منتقل شد.

سردار واعظی با بیان اینکه نحوه و مکان پیدایش جسد در زیر پلی درخارج از محدوده شهری وقوع جنایت برای ماموران محتمل می‌کرد، عنوان داشت: شناسایی هویت جسد و کشف راز قتل به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

وی تصریح کرد: با بررسی کارشناسان پلیس، مشخصات ظاهری جسد با مشخصات زنی که فقدانی وی توسط همسرش در سوم آبان ۹۷ اعلام شده بود مطابقت داشت.

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: کارآگاهان پلیس با بررسی شواهد و مدارک موجود به همسر مقتول مشکوک شدند و برای تحقیقات بیشتر وی را دستگیر کردند. متهم به دلیل تناقض گویی در بازجویی پلیس و مواجهه شدن با مدارک و مستندات در نهایت به قتل همسرش اعتراف کرد.

سردار خلیل واعظی گفت: قاتل در اعترافات خود اظهار داشت که به دلیل اختلافات خانوادگی با همسرش او را به قتل رسانده است.