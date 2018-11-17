تخریب کانال سنگی خیابان ولیعصر پلدختر/ راه ارتباطی مردم قطع شد

به گزارش خبرنگار مهر، صمد چراغی پور روز شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان پلدختر اظهار داشت: بر اثر بارندگی های شدید کانال سنگی آب و فاضلاب که از خیابان ولی عصر (عج) پلدختر به رودخانه کشکان وصل می شود برای بار دوم فرو ریخت و راه ارتباطی شهروندان قطع شد.

وی افزود: بر اثر بارندگی های سال گذشته بخشی از دیواره ساحلی شرق پلدختر تخریب شد و کانال سنگی آب و فاضلاب خیابان ولی عصر (عج) که به رودخانه منتهی می شود فرو ریخت.

شهردار پلدختر گفت: در اثر این حادثه سطحی حدود ۲۰۰ متر مربع از خیابان ساحلی واقع در این بخش از شهر فرو ریخت که از آن زمان تا کنون پیگیری های شهرداری برای تامین اعتبار و بهسازی کانال و دیواره نتیجه بخش نبوده است.

وی افزود: متاسفانه در اثر بارندگی های روز گذشته بخشی دیگری از کانال سنگی فرو ریخت و شهروندان به خاطر قطع شدن راه ارتباطی خود از مسیر جایگزین رفت و آمد می کنند.

چراغی پور خاطر نشان کرد: با توجه به پیشروی تخریب دیواره ساحلی و در پی آن تخریب کانال برای ساکنان خیابان ولی عصر (عج)، مغازه ها و ساختمان های مجاور خطرات جدی جانی و مالی وجود دارد.

شهردار پلدختر از مدیریت بحران شهرستان و مسئولان ذی ربط استانی خواستار تامین اعتبار ویژه برای رفع به موقع این مشکل و جلوگیری از خطرات و خسارت جدی در اسرع وقت شد.