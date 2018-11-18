آغاز اجرای تور «فراتر از کلمات» در فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه تئاتر زندگی، نمایش «فراتر از کلمات» به نویسندگی و کارگردانی جعفر مهیاری که سال گذشته نیز اجراهایی در شهرهای مختلف فرانسه داشت از شب گذشته ۱۷ نوامبر (۲۶ آبان) تور اجرایی خود را در شهر سن اتی ان آغاز کرد و تا ۱ دسامبر (۱۰ آذر) در شهرهای لیون، ریتورنس و سن کریستین جرز روی صحنه خواهد رفت.

نمایش «فراتر از کلمات» که بهمن‌ ماه سال ۹۵ برای اولین بار در بخش به علاوه فجر سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر در تماشاخانه ارغنون به صحنه رفت، کار مشترک کمپانی لیته‌ککس (Litecox) فرانسه و گروه تئاتر زندگی از ایران است. این نمایش بدون دیالوگ است و با ترکیبی از تکنیک‌های درام، حرکت، ویدیو و سایه اجرا می‌شود. از دیگر ویژگی‌های این نمایش موسیقی آن است که با استفاده و ترکیب صداهای مختلف موجود در طبیعت تنظیم شده و در واقع با ترکیب صداهای طبیعی، ملودی و حرکت این نمایش شکل گرفته است.

بیاتقیس گارنیر و سعید ابک بازیگران این نمایش هستند و دیزی فل طراح حرکت، ژان فواخ سو آهنگساز و کتی سورین طراح لباس دیگر عوامل نمایش «فراتر از کلمات» هستند.