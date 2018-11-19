بیش از ۴ هزار نفر در کاردانی به کارشناسی بدون آزمون ثبت نام کردند

حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فرصت ثبت‌نام و پذیرش در رشته های تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسـته که پذیرش در آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کل دوره کاردانی) در موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صورت می گرفت، ۲۷ آبان به پایان رسید.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: داوطلبان تحصیل در رشته های دارای پذیرش با سوابق تحصیلی (معدل کل دوره کاردانی) در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۷، می توانستند با جستجوی عنوان موسسه و کدرشته‌محل‌هادر سایت اینترنتی سازمان سنجش در رشته های مورد تقاضا ثبت نام کنند.

توکلی یادآور شد: بر اساس آمار اولیه ۴ هزار و ۲۲۷ نفر در رشته‌های تحصیلی پذیرش براساس سوابق تحصیلی (معدل کل دوره کاردانی) کاردانی به کارشناسی ثبت نام کرده اند.