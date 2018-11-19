  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۸ آبان ۱۳۹۷، ۹:۰۵

با معدل دوره کاردانی؛

بیش از ۴ هزار نفر در کاردانی به کارشناسی بدون آزمون ثبت نام کردند

بیش از ۴ هزار نفر در کاردانی به کارشناسی بدون آزمون ثبت نام کردند

فرصت ثبت نام در کاردانی به کارشناسی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی پایان یافت و بیش از ۴ هزار نفر با معدل دوره کاردانی در این دوره ثبت نام کردند.

حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فرصت ثبت‌نام و پذیرش در رشته های تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسـته که پذیرش در آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کل دوره کاردانی) در موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی صورت می گرفت، ۲۷ آبان به پایان رسید.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: داوطلبان تحصیل در رشته های دارای پذیرش با سوابق تحصیلی (معدل کل دوره کاردانی) در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۷، می توانستند با جستجوی عنوان موسسه و کدرشته‌محل‌هادر سایت اینترنتی سازمان سنجش در رشته های مورد تقاضا ثبت نام کنند.

توکلی یادآور شد: بر اساس آمار اولیه ۴ هزار و ۲۲۷ نفر در رشته‌های تحصیلی پذیرش براساس سوابق تحصیلی (معدل کل دوره کاردانی) کاردانی به کارشناسی ثبت نام کرده اند.

کد مطلب 4462173

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه