به گزارش خبرنگار هر، احمد لطفی عصر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگی عمومی شهرستان تنگستان تصریح کرد: پیشرفت کارهای سخت افزاری در زمینه فرهنگی یک بعد کار می‌باشد و یک بعد دیگر توسعه و پیشرفت در مسائل خورد فرهنگ‌های ارزشی جامعه به عنوان نرم افزار عصاره سخت افزاری به شمار می‌رود.

فرماندار تنگستان اضافه کرد: اگر بخش فرهنگی در حوزه نرم افزار سرمایه گذاری نکنیم آنچه انتظار داریم اتفاق نخواهد افتاد.

وی ادامه داد: اگر قرار هست نخبه پروری کنیم باید از مفاخر گذشته به خوبی به اهالی تنگستان معرفی شوند لطفی افزود: اگر قرار است در حوزه مسائل اجتماعی، مذهبی و معنوی کارهایی انجام شد که سبب هم رفاه و آسایش جامعه و هم مردم در کارهای دینی و مذهبی خود استفاده کنند باید کارهای منسجم و منظم با محتوای مناسب داشته باشیم.

فرماندار تنگستان خاطرنشان کرد: لازم است شهرداری و شورای اسلامی شهر اهرم لازم در بحث مسائل فرهنگی کارهای اساسی و محوری انجام شود.

وی اضافه کرد: نیاز است برنامه‌های فرهنگی در سطح شهرستان و شهرها با محوریت و مدیریت شهرداری و پشتیبانی شورای اسلامی شهر اختصاصاً از ابتدای سال با نظر امام جمعه شهر چند برنامه شاخص در سطح شهرستان اجرا شود.

لطفی با اشاره به اینکه باید تمام برنامه‌های فرهنگی چه یادواره شهدا و چه برنامه‌های اجتماعی، مذهبی و دینی با محوریت نظر و هماهنگی امام جمعه برگزار شود بیان کرد: در محوریت اجرای برنامه‌های فرهنگی چه یادواره شهدا و چه برنامه‌های اجتماعی، دینی و مذهبی در سطح شهرستان باید شهرداری و دهیاری‌ها که اعتبارات فرهنگی در اختیارشان است همراهی و همکاری لازم با نهادهای اجرا کننده داشته باشند.