کنفرانس وحدت اسلامی، فرصتی برای توجه بیشتر به مسأله آزادی قدس

«حسین شیخ‌الاسلام» معاون امور بین‌الملل مجمع تقریب مذاهب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به تشریح ضرورت‌های برپایی این اجلاس پرداخت و گفت: همه ما می‌دانیم که جهان اسلام در حال حاضر از شرایط خاصی برخوردار است، زیرا ازیک‌طرف با تهاجم همه‌جانبه جبهه استکبار مواجه است و از سویی نیز جهان اسلام در برخی از مسائل قادر به حل مشکلات خودشان هستند تهاجم استکبار به ایران که پایگاه مقاومت است می‌طلبد که ما به اعلام حاکمیت خود بپردازیم و به همگان اثبات کنیم که ایران اسلامی علیرغم انواع توطئه‌ها همچنان پابرجا و آماده میزبانی از عقلای جهان اسلام است.

وی افزود: دولت آمریکا در حال حاضر ایران را دشمن علنی خود می‌داند چراکه ما طی ۴۰ سال موفق به مقابله با استکبار شده‌ایم و هیمنه آن‌ها را شکسته‌ایم و علاوه بر آن با حمایت از جریان مقاومت در لبنان و غزه، موفق به شکست سیاست‌های آن‌ها در منطقه نیز شده‌ایم و در سال‌های اخیر نیز توانستیم مهم‌ترین انحراف که داعش نام داشت را با راهبرد صحیح به انزوا کشیده و مانع گسترش آن شویم بنابراین آن‌ها درصدد هستند به هر ترتیبی در کشور ما نفوذ پیدا کنند.

شیخ‌الاسلام با اعلام این مطلب که نابودی جمهوری اسلامی ایران هدف غایی این مستکبران خارجی و منطقه‌ای است، تصریح کرد: آن‌ها همه راه‌ها را برای رسیدن به این هدفشان انجام داده‌اند و بحمدالله تاکنون ناکام مانده‌اند و الحمدالله با تحقق وحدت میان امت اسلام که کنفرانس وحدت اسلامی یکی از راهکارهای عملی دستیابی به این آرمان است در آینده نیز به این هدف شوم خود نمی‌رسند.

معاون امور بین‌الملل مجمع تقریب مذاهب در ادامه به آزادی قدس شریف پرداخت و اظهار کرد: قدس برای مسلمانان تنها یک سرزمین غاصب شده که ساکنان اصلی آن از سرزمینشان اخراج شده‌اند، نیست بلکه اهمیت آن را باید در قرآن کریم جست‌وجو کرد آیه اول سوره اسرا می‌فرماید: حضرت رسول(ص) در عزیزترین نقطه زمین یعنی مسجدالحرام حضور داشتند ولی وقتی قرار می‌شود که ایشان به معراج بروند، حضرت شبانه از مسجدالحرام به مسجدالاقصی و ازآنجا به معراج نائل می‌شوند پس می‌توان نتیجه گرفت که مسجدالاقصی نقطه اتصال بین زمین و آسمان است. ادامه آیه به این مسئله تأکید می‌کند که نه‌تنها مسجد بلکه حول مسجد و اطراف مسجد هم مبارک است. پس ما به‌عنوان امت واحده نباید یک‌گوشه بنشینیم و نظاره‌گر حاکمیت غیرمسلمانان بر قدس شریف باشیم، چه برسد به رژیم جعلی و نژادپرست صهیونیست که بیش از نیم‌قرن است که قبله نخست مسلمانان را غصب کرده است.

وی با تأکید بر این مطلب که همه فرق اسلامی در خصوص قبله، قرآن و پیامبر(ص) با یکدیگر اشتراک نظر دارند، گفت: آزادی قدس و سرزمین فلسطین یک مطالبه قرآنی، مکتبی، ایدئولوژیک و بر مبنای عنصر دینی ظلم‌ستیزی است درحالی‌که ما شاهد این هستیم که ساختار بین‌المللی که توسط خود همین زورگویان ساخته‌شده است و ما هیچ رسمیتی برای آن‌ها قائل نیستیم، از صهیونیست‌ها پشتیبانی کرده و عرصه را برای مردم فلسطین تنگ می‌کنند بنابراین جمهوری اسلامی با استناد به تأکیدات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران که همواره بر آزادی قدس و وحدت امت واحده تأکید داشتند اقدام به برپایی کنفرانس وحدت اسلام کرده‌ایم و در این دوره قصد داریم همگان را بیش‌ازپیش متوجه مسئله قدس شریف و آزادی آن کنیم.

شیخ‌الاسلام در ادامه به شرایط کنونی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر آمریکای جنایتکار تمام هم‌وغم خود را برای اجرای توطئه خائنانه معامله قرن گذاشته و دفتر حماس را بسته است تا در پرتو این طرح غیرانسانی، ضمن انتقال سفارت آمریکا به بیت‌المقدس زمینه‌های لازم برای تصویب قانون یهودی‌سازی را نیز فراهم کند از طرف دیگر نیز فلسطینی‌ها در یک اقدام جمعی تصمیم گرفتند که به‌طور عملی به سرزمین خودشان برگردند و این‌یک تحول خیلی بزرگ و نشانگر این واقعیت است که مسیر مبارزات مردمی در جهت درستی قرار دارد و ان شاالله پس از مقابله نظامی در این مرحله موفق به اثبات حق خود و احقاق آن می‌شوند.

معاون امور بین‌الملل مجمع تقریب مذاهب تصریح کرد: نخبگان جهان اسلام نیز باید از این فرصت استفاده کرده و با اتخاذ برنامه‌های صحیح و روشنگری حق مردم فلسطین، به اجرای این راهبر قانونی کمک کنند و بدین ترتیب زمینه‌های نابودی رژیم غاصب اسرائیل را فراهم سازند به‌ویژه در شرایط کنونی که روابط مخفیانه کشورهای شاهنشاهی با این مستبدان علنی شده است و تنها بیان این واقعیات از تریبون کنفرانس وحدت اسلامی به افکار عمومی کمک شایانی به آزادی قدس شریف و بهبود این زخم کهنه می‌کند.

وی مسئله قدس را موضوعی برای پیوند شیعه و سنی عنوان کرده و به تشریح برنامه‌های معاونت بین‌الملل پرداخت و اظهار کرد: دعوت از ۵۵۰ چهره شاخص کشورهای اسلامی و مسلمانان دیگر کشورها ازجمله اقدامات این معاونت برای سی و دومین کنفرانس بین‌المللی وحدت است که علیرغم تبلیغات سوء بحمدالله بسیاری از مدعوین آمادگی خود را برای حضور در این کنفرانس اعلام کرده‌اند.

شیخ‌الاسلام در پایان تقدیر از چهره‌های فعال در این عرصه را از دیگر برنامه‌های اجلاس وحدت عنوان کرد و گفت: بیش از نیمی از مدعوین سی و دومین کنفرانس بین‌المللی وحدت جدید و از افراد مؤثر و کارآمد در عرصه‌های مختلف هستند و حضور آنان به آمریکا و ایادی آن در منطقه نشان می‌دهد که توطئه‌هایشان در راستای ایجاد تفرقه بین امت اسلامی نتیجه معکوس داشته است.