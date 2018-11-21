به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای نمایش، مراسم رونمایی از پوستر نمایش «دهکده هاپوخان» به کارگردانی حسین عالم بخش عصر روز سه شنبه ۳۰ آبان ماه با حضور محسن سلیمانی مدیر انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، بهروز آهنگری رییس خانه قرآن فرهنگسرای گلستان و هنرمندانی از جمله بهار ارجمند، علی برجی، سیروس همتی، بابک نوری، محمدرضا آذرفر و... در تماشاخانه سرو برگزار شد.

محسن سلیمانی مدیر انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس در این مراسم گفت: امروز شاهد رونمایی از پوستر جدیدترین اثر حسین عالم بخش کارگردان تئاتر هستیم که تا به امروز آثار قابل توجهی را برای مخاطبان سخت پسند تئاتر کشور اجرا کرده است.

وی افزود: انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس افتخار دارد تا متولی یکی از آثار موفق حسین عالم بخش به نام «دهکده هاپوخان» باشد و اطمینان دارم که این نمایش جذاب مورد استقبال خوب مخاطبان تئاتر به ویژه کودکان قرار می گیرد.

سلیمانی تصریح کرد: این انجمن حمایت از انسان های شریف، عزیز و هنرمندان فعال حوزه تئاتر را در دستور کار خود داده است و از مدیریت فرهنگسرای گلستان که نمایش «"دهکده هاپوخان» به دلیل ظرفیت بالای سالن انجا به اجرا می رود، تشکر می کنم.

در ادامه مراسم حسین عالم بخش کارگردان نمایش با گرامیداشت یاد و خاطره زنده‌یاد انوشیروان ارجمند و ناصر فروغ گفت: «دهکده هاپوخان» نمایش جریان ساز عرصه تئاتر کودک است که آمده تا حرف های تازه ای را در این حوزه بیان کند و خون جدیدی را در رگ‌های تئاتر کودک به جریان بیاندازد.

وی افزود: «دهکده هاپوخان» نمایشی متفاوت در حوزه کودک است که جدا از عادت های اجتماعی، قصد دارد تا آموزش های اعتقادی و اندیشه های بزرگ را در کودکان عصر امروز آموزش دهد.

کارگردان نمایش «خاتون «اضافه کرد: در این نمایش مفاهیمی از جمله دشمن شناسی، اتکای به توانایی فردی، تعصب به وطن و میهن، تولید داخلی، پیروی از شعار «ما می توانیم» و ... به کودکان آموزش داده می شود تا در ادامه مسیر با همدلی و همیاری یکدیگر گام های محکم و مهمی را برای توسعه کشور بردارند.

اجرای این اثر نمایشی توسط گروه فرهنگی هنری حواریون و بر اساس نوشته زنده یاد ناصر فروغ و بازنویسی حسین عالم بخش صورت گرفته است.

محمدرضا بهروز مجری برنامه «رنگین کمان» به‌عنوان بازیگر و محمد رحمانی، مرجان نامورآراد، رها یزدانی، روشنک حاجی زاده، راحله قبادی، علی جعفری، جواد میدانی، مسعود جلالی راد، سعید موسوی راضی، سجاد فسنقری به عنوان عروسک گردان و صداپیشه در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

برخی از عوامل این نمایش عبارتند از محمد رحمانی دستیار کارگردان، معین جواهری ساخت موسیقی، اکرم صانعی طراح عروسک، شیدا درخواستی طراح صحنه، اعظم توکلی زاده روابط عمومی، رامین سفری مشاور رسانه ای، عباس کرمی مشاور تبلیغات و فضای مجازی، حسین بنیاد مسئول هماهنگی و برنامه ریزی و علیرضا یافتیان مسئول پشتیبانی.

نمایش «دهکده هاپوخان» با حمایت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس از اول آذرماه ساعت ۱۹ در فرهنگسرای گلستان اجرا می شود.