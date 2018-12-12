کودکان استثنایی به تماشای «دهکده هاپوخان» نشستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، در اجرای روز گذشته ۲۰ آذرماه نمایش «دهکده هاپوخان»، دانش آموزان استثنایی که دچار معلولیت جسمی و ذهنی هستند اما بطور فعال در جامعه مشارکت دارند، به تماشای نمایش عروسکی «دهکده هاپوخان» نشستند.

اجرای این اثر نمایشی، توسط گروه فرهنگی هنری حواریون و بر اساس نوشته مرحوم ناصر فروغ و بازنویسی حسین عالم‌بخش صورت گرفته است.

محمدرضا بهروز مجری برنامه رنگین کمان به عنوان بازیگر و محمد رحمانی، مرجان نامورآراد، رها یزدانی، روشنک حاجی‌زاده، راحله قبادی، علی جعفری، جواد میدانی، مسعود جلالی‌راد، سعید موسوی راضی، سجاد فسنقری به عنوان عروسک‌گردان و صداپیشه در این اثر به ایفای نقش می‌پردازند.

برخی از عوامل این نمایش عبارتند از دستیار کارگردان محمد رحمانی، ساخت موسیقی معین جواهری، طراح عروسک اکرم صانعی، طراح صحنه شیدا درخواستی، روابط عمومی اعظم توکلی زاده، مشاور رسانه‌ای رامین سفری، مشاور تبلیغات و فضای مجازی عباس کرمی، مسئول هماهنگی و برنامه‌ریزی حسین بنیاد و مسئول پشتیبانی علیرضا یافتیان.

نمایش عروسکی «دهکده هاپوخان» با حمایت انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس به مدت ۳۰ روز تا آخر آذر ماه، در ۲ نوبت صبح و شب در سالن فرهنگسرای گلستان اجرا خواهد شد.