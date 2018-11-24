وقوع ۳ فقره تصادف منجر به فوت طی هفته گذشته در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، سرهنگ احسان مؤمنی این پلیس در رابطه با تصادفات هفته گذشته گفت: در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم متأسفانه شاهد وقوع ۳ فقره تصادف منجر به فوت در سطح معابر شهر تهران بودیم.در این حوادث متاسفانه ۴ نفر از همشهریان در اثر تصادف در محل فوت کردند.

سرهنگ مومنی اظهار داشت تصادف اول در ساعت۱:۳۷ دقیقه بامداد جمعه یکدستگاه سواری کیا در مسیر غرب به شرق شهید همت محدوده بزرگراه شیخ فضل الله با سرعت غیر مجاز در حرکت بوده که راننده قادر به کنترل وسیله نبوده و با جدول و تیر چراغ برق کنار محور بزرگراه برخورد در اثر شدت ضربه وارده ۲ نفر سرنشین سواری در محل فوت و ۳ نفر دیگر از طریق اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

سرهنگ مومنی در تشریح این تصادف به رانندگان توصیه نمود با سرعت مطمئنه رانندگی کنند و به ویژه در زمان بارندگی و لغزنده بودن سطح معابر با سرعت کمتر از زمان عادی حرکت کنند که در صورت وقوع هرگونه حادثه بتوانند وسیله نقلیه را کنترل و از وقوع حوادث دلخراش جلوگیری کنند.

وی گفت: تصادف دوم ساعت ۱۱:۳۵ دقیقه روز سه شنبه یکدستگاه سواری پژو بدلیل نقص فنی در مسیر شرق به غرب بزرگراه ارتش توقف می نماید یکدستگاه کامیون میکسر در همان مسیر در حرکت بوده با سواری پژو برخورد و راننده پژو در اثر شدت ضربه و جراحات وارده در محل فوت می کند.

وی افزود: تصادف سوم در ساعت ۵:۵۵ دقیقه بامداد چهارشنبه یکدستگاه کامیون بنز در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید زین الدین توقف می نماید که در همان لحظه یکدستگاه کامیونت در همان مسیر در حرکت بوده با قسمت عقب کامیون بنز برخورد و سرنشین کامیونت در اثر شدت ضربه در محل فوت می کند.

سرهنگ مومنی در تشریح این ۲ تصادف متذکر شد به هیچ عنوان در محورهای بزرگراهی بدلیل سرعت وسایل نقلیه دیگر توقف ننمایند در صورت بروز نقص فنی در وسیله حتما در پهلو گاهها و محلهایی که در محورهای بزرگراهی جهت توقف اضطراری در نظر گرفته شده توقف نمایند و قبل از وسیله نقلیه با فواصل مناسب علائم هشدار دهنده نصب نمایند و در هنگام خستگی و خواب آلودگی از رانندگی خودداری کنند.

رئیس تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت: امیدواریم با رعایت قوانین ومقررات راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان عزیز و همچنین رعایت نکات ایمنی،شاهد کاهش حوادث رانندگی در سطح معابرشهر تهران باشیم.