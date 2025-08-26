تصادف مرگبار در بزرگراه شهید حجازی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: حوالی ساعت ۰۴:۵۰ صبح سه شنبه یک فقره تصادف منجر به فوت در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید حجازی بعد از بزرگراه آزادگان به وقوع پیوست.

وی در ادامه افزود: در این سانحه، یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ به دلیل نقص فنی در لاین دوم بزرگراه متوقف شده بود. راننده بدون انجام اقدامات ایمنی لازم مانند آشکارسازی محل توقف یا استفاده از علائم هشداردهنده، از خودرو پیاده شده که در همین لحظه، یک دستگاه خودرو سواری تیبا به علت عدم توجه به جلو با وی برخورد می‌کند.

سرهنگ شریفی در ادامه گفت: متأسفانه در اثر این حادثه راننده پژو ۴۰۵ به علت شدت ضربه و جراحات وارده جان خود را از دست داد.

وی خاطرنشان کرد: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که علاوه بر بی‌توجهی به جلو راننده تیبا، قصور راننده پژو ۴۰۵ در عدم رعایت اصول ایمنی هنگام توقف اضطراری نیز در وقوع این حادثه مؤثر بوده است.

سرهنگ شریفی در پایان ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه عنوان کرد: به رانندگان محترم توصیه می‌کنیم در صورت بروز نقص فنی یا توقف اضطراری در بزرگراه‌ها، حتماً از علائم هشداردهنده مانند مثلث خطر استفاده کرده و در صورت امکان، خودرو را به حاشیه امن منتقل کنند. همچنین، پیاده شدن در مسیرهای پرتردد بدون رعایت نکات ایمنی می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

