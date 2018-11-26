ساخت و ساز مسکن مهر سبب ایجاد معضلات و مشکلاتی برای پردیس شده است

به گزارش خبرنگار مهر، پروانه مافی صبح دوشنبه در جلسه شورای اداری پردیس که با حضور فریده اولادقباد، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی و روسای ادارات این شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: مسائل و معضلات مختلفی در پردیس وجود دارد که گریبانگیر مردم شده است که باید پیگیر حل این مسائل باشیم چرا که این شهرستان بدون برنامه ریزی و فراهم آوری زیرساخت های اولیه ساخته شده است و هم اکنون که از جمعیت زیادی برخوردار شده باید برای آن چاره اندیشی صورت بگیرد.

مافی افزود: عدم جمعیت پذیری مناسب این شهرستان سبب کاهش ارزش افزوده این منطقه شده و ساخت و سازها در حوزه مسکن مهر این منطقه را متفاوت و دچار مشکل کرده است و برخی ساختمان ها در برخی فازها به صورت نیمه کاره رها شده است که البته بخشی از مشکلات انها نیز حل شده اما به طور کلی معضلاتی را نیز پدید آورده اند که نمایندگان به طور جد پیگیر این مشکلات هستند.

وی در خصوص پیگیری مشکلات حریم ، برق و آب در شهرستان پردیس گفت: در حوزه حریم اوایل هفته قبل نشستی را با بنیاد مسکن برگزار کردیم که پیرو آن نشست مقرر شد بنیاد کاملا مشکلات را دسته بندی کند و هر ارگان پاسخگوی بخش خود باشد و به جد پیگیر مشکل هستیم و در این رابطه حوزه بنیاد مسکن که مشکل اساسی در شهرستان های تهران است حل و فصل می شود و باید اعلام کنیم یکی از پروژه هایی که نمایندگان تهران پیگیر ان هستند بحث مسائل بنیاد مسکن است.

نماینده مردم پردیس، تهران،ری، اسلامشهر و شمیرانات مجلس شورای اسلامی در مورد آب پردیس نیز اظهار داشت: جلساتی را با اب منطقه ای و اداره مدیریت فاضلاب تهران برگزار کردیم که مصوباتی داشت و در خصوص برق منطقه نیز جابه جایی تیر برق از وظایف اداره برق است که باید نسبت به آن انجام وظیفه داشته باشند.

مافی یکی از مهم ترین مسائل قابل پیگیری در شهرستان پردیس را بحث عوارضی دانست و بیان داشت: عوارضی که دریافت می شود از موارد مهم و بغرنج است چرا که پردیس منطقه ای کارگر نشین بوده و پرداخت هر ورود و خروج ۴ هزار و ۵۰۰ تومان مبلغ زیادی است که این مبلغ روز به روز هم بالاتر می رود و باید مشخص شود که این بخش خصوصی چه حد و حدودی دارد و حقوق قانونی در این زمینه چیست.