به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «دیوید فریدمن» سفیر ایالات متحده آمریکا در فلسطین اشغالیتاکید کرد که رونمایی از طرح صلح آمریکا موسوم به معامله قرن فعلا به تعویق می‌افتد و دلیل آن تلاش دولت آمریکا برای جلب حمایت بیشتر تمامی طرف‌ها از این طرح است.

بر اساس این گزارش، دیوید فریدمن در بیانیه‌ای تصریح کرد که معامله قرن زمانی ارائه می‌شود که مورد قبول اکثریت طرف‌ها باشد تا بتوان آن را به مرحله اجرا گذاشت.

فریدمن اظهار داشت که اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه آمریکا رونمایی از معامله قرن را به سبب فشارهای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سایه بحران کنونی ائتلاف دولت وی به تعویق انداخته است، صحت ندارد.

این در حالی است که تیم صلح آمریکا هفته گذشته با دونالد ترامپ در کاخ سفید دیدار کرد. در این دیدار در مورد معامله قرن و زمان رونمایی از آن بحث و گفتگو شد.

مجموعه موسوم به تیم صلح آمریکا هم اعلام کرده است که رونمایی از معامله قرن در زمان مناسب انجام خواهد گرفت.