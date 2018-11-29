پایان نشست «آستانه ۱۱» درباره سوریه/ نشست بعدی در اوایل فوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، نشست «آستانه ۱۱» درباره سوریه امروز پنجشنبه در قزاقستان به کار خود پایان داد.

بر اساس این گزارش، قرار است دور آتی این نشست در اوایل ماه فوریه برگزار شود.

در یکی از مهمترین بندهای بیانیه پایانی این دور از نشست های صلح سوری، استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه محکوم شده است.

در بیانیه پایانی نشست آستانه ۱۱ که توسط کشورهای ضامن صلح و آتش بس در سوریه یعنی ایران، ترکیه و روسیه صادر شد، تأکید شده است که تلاش ها برای تغییر واقعیت های میدانی به بهانه مبارزه با تروریسم، مردود است.

در این بیانیه همچنین از تمامی سازمان های زیرمجموعه معارضان مسلح خواسته شده تا هرچه سریعتر صفوف خود را از تروریست های تکفیری داعش و جبهه النصره جدا کنند.

کشورهای ضامن صلح و آتش بس همچنین در بیانیه مشترک خود استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه را به شدت محکوم کرده و خواستار تحقیق گسترده سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی در خصوص حمله اخیر در حلب شدند.

کشورهای ضامن صلح همچنین بر عزم خود برای تلاش مشترک جهت تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی سوریه تأکید کردند.