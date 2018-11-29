وضعیت مدارس تخریبی در هرمزگان بسیار نگران کننده و بحرانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مصطفی ذوالقدر ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل جدید آموزش و پرورش هرمزگان با اشاره به اهمیت ساخت مدارس ایمن در هرمزگان بیان داشت: مدارس تخریبی در استان وضعیت بسیار بغرنج و نگران کننده ای دارد و اگر چاره اندیشی نشود شاهد بروز حوادث جبران ناپذیری خواهیم بود.

وی عنوان کرد: در شرق هرمزگان مدارسی وجود دارد که هر لحظه امکان تخریب و کشته شدن کودکان و نوجوان را دارد. باید قبل از حادثه به فکر پیشگری بود.

حجت الاسلام ذوالقدربا بیان اینکه دادی زاده خود مدیری فرهنگی و دارای کارنامه است افزود: امیدوارم مدیرکل جدید با تجربیات ارزنده خود از مشکلات جامعه فرهنگیان بکاهد و درمان درد معلمان و حتی دانش آموزان در حوزه تحصیل باشد.

عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس خاطرنشان کرد: فرهنگیان هرمزگان با مشکلات زیادی روبرو هستند که نیازمند تفکر و چاره اندیشی دارد. فرهنگیان باید از شغل معلمی لذت ببرند نه اینکه به فکر معیشت خود باشند.

وی با اشاره به اینکه باید معلمان کتابت و نوشتن را به دانش آموزان فرا بدهند، اظهار کرد: باید دانش آموزان را تشویق کنیم به نوشتن خاطراتشان تا بتوانند در آینده نویسندگان بزرگی شوند و در این مسیر از علم غنی‌شده بهره بگیرند.

عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: علم یک صید است که با نوشتن می‌توان آن علم را حفظ کرد و بتوان در مسیر پیشرفت و تعالی از آن بهره برد.