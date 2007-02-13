اجرای طرح ساماندهی مسافربرهای شخصی آغاز شد

سرهنگ پاسدار رمضان سوادکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: از چند سال پیش مسافربرهای شخصی با توجه به عدم پاسخگویی و ناکافی بودن ناوگان حمل و نقل عمومی در جابجایی مسافران گسترش یافته است.

وی تصریح کرد: به دلیل مشکلات و معضلات و برخی سوء استفاده هایی که در این بخش بوجود آمده نیروی انتظامی اقدام به ساماندهی و تعیین مقررات ضوابط همکاری مردم و دارندگان این نوع وسایل نقلیه اقدام نموده است.

سوادکوهی ادامه داد: این طرح با همکاری شهرداری ها در سطح استان به مرحله اجرا گذاشته شده و واجدین شرایط در صورت دارا بودن شرایط لازم می توانند با مراجعه به شهرداریهای محل سکونت در این طرح ثبت نام نمایند.

معاون راهنمایی و رانندگی مازندران خاطر نشان کرد: این طرح به مدت یک سال و به صورت آزمایشی انجام می گیرد و برای این خودروها مجوز و کارت شناسایی صادر خواهد شد.

سوادکوهی گفت: روزانه 50 هزار نفر مسافر توسط این خودروها جابجا می شوند و بر اساس تدابیر فرماندهی ناجا ، این طرح همزمان در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

وی همچنین از نام نویسی بیش از 800 نفر از افراد واجد شرایط تا کنون در این طرح خبر داد و اظهار داشت: این خودروها در زمان اجرای طرح دارای مشخصه و علائم خاصی بوده و برای آنها در مرحله نخست ، 15 مسیر در سطح شهر ساری مشخص شده است و همزمان در شهرهای بابل ، آمل و شهرهای بزرگ استان اجرا خواهد شد.

معاون راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی مازندران در پایان ، همکاری مردم با پلیس را ، در هر چه بهتر عملیاتی شدن طرح در استان خواستار شد.