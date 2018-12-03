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۱۲ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۰۰

با اجرای چند قطعه کردی؛

حسین صفامنش در سالن میلاد نمایشگاه تهران به صحنه می رود

حسین صفامنش در سالن میلاد نمایشگاه تهران به صحنه می رود

حسین صفامنش خواننده موسیقی کردی تازه ترین کنسرت خود را روز پنجشنبه ۲۲ آذر در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران روی صحنه می برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تازه ترین کنسرت گروه «حسین صفامنش» به خوانندگی حسین صفامنش ساعت ۲۱:۳۰ روز پنجشنبه ۲۲ آذر در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران اجرا می شود. در این کنسرت قطعاتی از موسیقی کردی و ایرانی پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.

مسلم علیپور نوازنده کمانچه، میلاد علیپور نوازنده تار، داود رحمانپور نوازنده سنتور، محمد صادق فرزانه نوازنده گیتار، ماهور زمانه پور نوازنده کوبهای، حامد پیرا نوازنده سرنا، رامین ملکی نوازنده دف و حسین صفا منش خواننده گروه اجرایی کنسرت را تشکیل می دهند.

صفامنش در مورد سازها و سبک موسیقی گروه گفت: در کنسرت پیش رو که مدیریت و برنامه ریزی آن بر عهده احسان میرضیایی است علاوه بر اجرای چهار قطعه جدید قطعات منتخب گروه طی سال های گذشته نیز برای علاقه مندان اجرا می شود. البته برنامه ریزی برای اجرا در شهرهای دیگر کشور و خارج از ایران در حال انجام است که به زودی درباره آنها اطلاع رسانی می شود.

کد مطلب 4474826
علیرضا سعیدی

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