پیگیری مناسب سازی تابلوهای معابر برای تردد معلولان

به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز حناچی در جلسه هم اندیشی به مناسبت روز جهانی معلولان که با حضور تعدادی از مدیران انجمن ها و نهادهای متعلق به معلولان برگزار شد، گفت: کشور ما جنگ ۸ ساله را پشت سر گذاشته و به طور معمول به دنبال جنگ ها، تعداد معلولان نیز افزایش می یابد.

وی ادامه داد: در سال های جنگ اهتمام بیشتری برای مناسب سازی معابر جهت تردد معلولان می شد، اما با تمام تلاش های صورت گرفته همچنان مشکلاتی وجود دارد.

شهردار تهران با تاکید بر اینکه حل مشکلات مربوط به معلولان فرایندی است و مراحل آموزش، طراحی، اجرا، نظارت و کنترل را در بر می گیرد، گفت: موضوعات فرایندی نیاز به نظارت و ارزیابی دائمی دارند و هر چه در فرایندهای کنترلی، هوشمندی بیشتری به خرج داده شود، امکان موفقیت فرایندها بیشتر است.

حناچی در ادامه با تاکید بر رعایت استانداردهای مناسب سازی در ساختمان های در حال ساخت، عنوان کرد: ساختمان هایی که ساخته شده اند نیاز به بودجه برای مناسب سازی دارند، اما ساختمان هایی که هم اکنون در حال ساخت هستند باید استانداردهای تردد و زندگی برای معلولان را رعایت کنند.

وی با بیان اینکه موضوع آموزش به دانشجویان معماری در این خصوص بسیار مهم است، تاکید کرد: در دانشکده معماری دانشگاه تهران کم تر دانشجویی را دیدم که در طرح های خود ضوابط مربوط به معلولان را رعایت کرده باشد و این ضعف به نظام آموزشی ما بر می گردد. این در حالی است که در برخی از کشورها دانشجویان را مجبور می کنند مدتی را با ویلچر تردد کنند تا بتوانند در طراحی های خود برای کسانی که معلولیت دارند شرایط بهتری را در نظر بگیرند.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در دنیای امروز تعریف معلولیت تغییر کرده است، گفت: معلول کسی است که نتواند در عرصه های اجتماعی حاضر شود، براساس این تعریف تعداد معلولان می تواند از ۵ الی ۷ درصد به ۳۳ درصد افزایش پیدا کند. به عبارت دیگر، ممکن است افرادی در جامعه حضور داشته باشند که معلولیت دائمی نداشته باشند یا با ویلچر تردد نکنند، اما به دلیلی دچار معلولیت شده باشند. اگر با این نگاه به جامعه معلولان بنگریم اهمیت مناسب سازی شهر برای آن ها بسیار بیشتر می شود.

حناچی در ادامه به نکاتی که معلولان یا نمایندگان آن ها در جلسه امروز مطرح کرده بودند، پرداخت و تصریح کرد: درخصوص تابلوهای معابر و مناسب سازی آن ها با شرایط معلولان هماهنگی های لازم انجام می شود و علاوه بر کارهایی که انجام شده است، دستورات لازم داده می شود.

وی گفت: ۹۰۰ اتوبوسی که قرار است برای تهران و سایر کلانشهرها خریداری شود اگر از داخل تهیه شود مشکلات معلولان را برطرف نخواهد کرد. پیشنهاد شده است که اتوبوس های دست دوم از کشورهای اروپایی تهیه شود که در این صورت این اتوبوس ها برای معلولان مناسب سازی شده اند.

شهردار تهران همچنین به ضرورت آموزش کارکنان شهرداری برای برخورد مناسب تر با معلولان پرداخت و عنوان کرد: موضوع استفاده رایگان معلولان از فضاهای ورزشی در اختیار شهرداری از جمله پیشنهادات قابل بررسی است.

به گفته حناچی در خصوص رعایت الزامات مناسب سازی اماکن و معابر برای معلولان در پروانه های ساختمانی و پایان کارها نیز دستورات لازم داده می شود.

شهردار تهران با وعده خرید ون های مخصوص حمل معلولان، به موضوع ایجاد علایم هشدار برای ناشنوایان و نابینایان در معابر شهری پرداخت و گفت: در این زمینه تلاش های زیادی شده است، اما به طور حتم کافی نیست. من درباره مصوبه های مربوط به این مساله در جلسات دولت از معلولان دفاع کردم و در این زمینه باز هم تلاش خواهم کرد.

حناچی در پایان با تاکید بر اینکه باید وجوه مثبت و پراهمیت اقدامات انجام شده را دید، خاطرنشان کرد: ما ایرانی ها عادت داریم همواره نیمه خالی لیوان را ببینیم که این موجب پمپاژ ناامیدی به جامعه می شود. بروز این رفتار در افرادی مانند من که در کسوت معلمی هستیم، موجب می شود شاگردان و فرزندانمان احساس کنند نمی شود کاری کرد، اما توصیه می کنم که به وجوه مثبت و پراهمیت موضوعات هم نگاه کنیم، ایجا نگاه های مثبت باعث می شود که فعالان هر عرصه تشویق شوند که مجدانه تر عمل کنند.