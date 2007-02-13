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۲۴ بهمن ۱۳۸۵، ۱۴:۴۲

نشریه دیواری ویژه دانش آموزان سراسر کشور منتشر شد

اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان نشریه دیواری "جیم مثل جنبش" را با موضوع "وقتی بیگانه ها حمله می کنند..." ، ویژه دانش آموزان سراسر کشور منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، نشریه دیواری "جیم مثل جنبش" با رویکرد فرهنگی - اجتماعی ویژه دانش آموزان مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهی سراسر کشور منتشر شده است.

بر اساس این گزارش ، هدف از انتشار این نشریه پرداختن به دلایل گرایش به کالاهای خارجی و ضرورت استفاده از کالاهای ایرانی در حمایت از تولید داخلی و کاهش اثرات اقتصادی و فرهنگی پدیده قاچاق کالا است.

این نشریه دیواری شامل بخش های گوناگونی چون "رویای صادقانه ، خارج دقیقا کجاست" ، "اقتصاد ایرانی ، عزت ایرانی" ، "ما می توانیم" ، "خانه انقلاب 85" ، "انقلاب زنگ تفریح اول" و طرحهای پیشنهادی در راستای انقلاب 85 است.

علاقه مندان به کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با پدیده شوم قاچاق کالا و اثرات نامطلوب اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی آن می توانند به سایت اقتصاد پنهان به آدرس: www.eqtesadepenhan.com مراجعه نمایند.

کد مطلب 447580

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