به گزارش خبرگزاری مهر، امین غفاری آهنگساز و نوازنده ویولن در ادامه تور کنسرت های مستقل خود پس از اجرا در شیراز مجموعه برنامه هایی را در تالار رودکی تهران، اراک و اصفهان به صحنه می برد. این هنرمند پروژه کنسرت‌های مستقل خود را تابستان سال گذشته در تالار وحدت کلید زد و در ادامه با تمدید کنسرت، چند اجرای دیگر در تهران و شهرستان‌هایی چون اصفهان و بجنورد داشت.

غفاری درباره فعالیت‌های جدید خود گفت: در ادامه تور کنسرت‌هایی که از سال گذشته آغاز شد، روز ۲۰ آذر در تالار «احسان» شهر شیراز، اجرایی کلاسیک را در پیش خواهیم داشت. این کنسرت با اجرای آثاری از آهنگسازان مطرح و همچنین موسیقی فیلم‌های مطرح دنیا که برای ویولن و آنسامبل تنظیم شده‌اند، همراه است. فارغ از بحث اجراها در ماه‌های اخیر، مسترکلاس‌های فراوانی در شهرهای مشهد، بجنورد، اصفهان، لاهیجان، کرج و بابل برگزار کرده‌ ام که در ادامه این کلاس‌ها روز ١٢ بهمن در تبریز مسترکلاس دیگری خواهم داشت.

این نوازنده اضافه کرد: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته روزهای ١٠ و ١١ دی ماه در تالار رودکی، ٢٨ دی ماه در اراک و پنجم بهمن در اصفهان به اجرای رسیتال ویولن کلاسیک خواهم پرداخت. همچنین در جشنواره فجر امسال با ارکستر سمفونیک تهران به‌ عنوان سولیست همکاری خواهم کرد.

وی در پایان درباره همکاری مجدد با ارکستر سمفونیک تهران گفت: به‌ دلیل مشغله کاری مدتی از ارکستر فاصله گرفته بودم. از زمانی که آقای روحانی به عنوان مدیر هنری ارکستر سمفونیک تهران منصوب شدند، پس از آشنایی با من و در نخستین همکاری، کنسرتو ویولن خاچاطوریان را اجرا کردم که تجربه و رزومه بسیار خوبی برایم بود. پس از آن درگیر گذراندن دوره‌هایی در خارج از کشور و کنسرت‌های خودم شدم و در نهایت همکاری ما مجددا برای جشنواره موسیقی فجر امسال میسر شد.