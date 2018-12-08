به گزارش خبرگزاری مهر، به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوین، نخستین نشست از سلسله نشست‌های آشنایی با ادبیات فارسی در خصوص معرفی زندگی و آثار ادیبان و شاعران کلاسیک و معاصر پارسی‌گوی با عنوان «رودکی، پدر شعر فارسی» در نمایشگاه فرهادیه رایزنی فرهنگی کشورمان در سارایوو برگزار شد.

در این نشست ادبی، الویر موسیچ که فارغ‌التصیل دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه ایران است، در باره شعر فارسی و شخصیت و جایگاه ادبی رودکی در میان شاعران ایران به ایراد سخن پرداخت.

وی گفت: در این نشست، از شاعرانی صحبت خواهیم کرد که سهم بسیار مهم و بزرگی در زمینه تکمیل شعر و ادبیات فارسی ایفا کرده‌اند. جریان ادبی از رودکی شکل گرفت و از درون این جریان، شاعرانی مثل حافظ، سعدی، عطار، مولوی، جامی و ... سر بر آوردند.

این استاد زبان و ادبیات فارسی اظهار کرد: اگر انسان تمام زندگی خود را به خدمت برای کشف کامل معنای شعر فارسی بگذارد، قادر به درک آن نخواهد بود؛ چراکه شعر فارسی احساسات ما را بیدار می‌کند و با تجربه‌ای که توسط شعر پیدا می‌کنیم، می‌توانیم ابعاد تازه‌ای از زندگی را دریافت کنیم و از آنها به عنوان خزانه احساسات استفاده کنیم.

وی با اشاره به اشعار رودکی گفت: شاعران بزرگی همانند «عنصری»، در زمینه‌های شعری، رودکی را محترم شمرده‌اند. شناخت رودکی بسیار مهم و اساسی است، زیرا بدون رودکی این جریان فعلی شعر در ادبیات فارسی شکل نمی‌گرفت و به شکل کنونی درنمی‌آمد. به همین علت و به درستی که او را پدر شعر فارسی لقب داده‌اند.

موسیچ همچنین، ویژگی‌های اشعار رودکی را برشمرد و در ادامه ابیاتی از شعرهای رودکی برای حضار قرائت کرد.

امیرحسین نوری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوین هم در این نشست، گفت: در تاریخ ادبیات ایران‌زمین، رودکی به عنوان پدر شعر فارسی لقب گرفته است. این بدان معنا نیست که قبل از رودکی شعر در ایران وجود نداشته، بلکه بدان معناست که رودکی جریانی را در شعر فارسی بوجود آورد که تا امروز نیز ادامه دارد.

وی ادامه داد: اصطلاحات، تعابیر و وزن‌های شعر فارسی بعد از رودکی بود که به جریان افتاد و بقیه شاعران از آن پیروی کرده یا آن را تکمیل کردند.

رایزن فرهنگی کشورمان ضمن اشاره به شعر معروف رودکی با مطلع «بوی جوی موی مولیان آید همی»، داستان سرایش این ابیات از سوی رودکی را تعریف کرد که برای حضار بسیار شنیدنی بود.

نوری همچنین درباره زمان برگزاری دومین نشست نیز اشاره کرد: دومین نشست از سلسله نشست‌های آشنایی با ادبیات فارسی در دی‌ماه سال جاری در محل نمایشگاه فرهادیه رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.