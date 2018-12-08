قطعه «تو فقط باش» مازیار فلاحی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز سریال «مینو» از شبکه یک سیما قطعه تیتراژ این مجموعه با نام «تو فقط باش» به خوانندگی مازیار فلاحی منتشر شد. در این قطعه صدیقه ابوی ترانه سرا، مازیار فلاحی آهنگساز، نوازنده گیتار و خواننده، نوید اسکندر تنظیم کننده، افشین آرام میکس و مستر و خشایار فلاحی مدیر تولید گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

«مینو» به کارگردانی امیرمهدی پوروزیری و تهیه کنندگی مهدی همایونفر، روایت عاشقانه ای در تابستان و پاییز آغاز جنگ تحمیلی در خرمشهر است که داستان آن در ماه‌های منتهی به اشغال این شهر می‌گذرد. این سریال محصولی از مرکز فیلم و سریال سازمان هنری رسانه ای «اوج» محسوب می شود.