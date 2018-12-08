صادرات ۲۲ هزار تن قیر و عایق رطوبتی از بورس کالای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالای ایران، طی نخستین روز هفته جاری در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز ۲ هزار و ۷۹۴ تن مواد پلیمری، یک هزار و ۱۷۵ تن مواد شیمیایی، ۲۲ هزار و ۵۰۰ تن قیر و ۲۰ هزار و ۴۰۰ تن وکیوم باتوم معامله شد.

این گزارش حاکی است، ۸ هزارتن گندم خوراکی هم در تالار محصولات کشاورزی به فروش رسید.

همچنین تالار محصولات صنعتی و معدنی نیز در این روز شاهد معامله ۴۰ تن شمش روی بود.

براساس این گزارش، یک هزار و ۳۷۷ تن نخ پلی استر گرید A وB و Cدر بازار فرعی بورس کالای ایران معامله شد.