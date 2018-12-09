به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت گروه موسیقی «دف نوازان کژال» به سرپرستی دانیال فاضلی ۲۲ آذر در سالن اصلی برج آزادی برگزار می شود. این گروه از سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را در اصفهان آغاز کرده و طی سال های گذشته چند اجرای کنسرت در این شهر داشته است.

قطعه شمالی «رعنا»، قطعه خراسانی «لیلا»، قطعه آذری «ریحان»، قطعه کردی «کابوکی» و قطعه بختیاری «دی بلال» از جمله آثار محلی هستند که در این کنسرت و به همراه قطعات کوبه ای اجرا خواهند شد.

محمد باقری خواننده، مجتبی کرمی نوازنده نی، سرنا، نی انبان، بهنام زمانیان نوازنده تار و دیوان، نوید مظاهری نوازنده کمانچه، نرگس مختاری نوازنده عود، کیانوش بدخشیان نوازنده سنتور، نگین حجازی نوازنده تمبک و ضرب زورخانه‌ای با همراهی ارکستری متشکل از ۵۰ نوازنده دف اعضای گروه «دف نوازان کژال» را تشکیل می دهند.

گروه موسیقی «دف نوازان کژال» به سرپرستی دانیال فاضلی شامگاه ۲۲ آذر ساعت ها ۱۸ و ۲۰:۳۰ در سالن اصلی برج آزادی روی صحنه می روند.