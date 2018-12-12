ملوین دامار الهام بخش فیلم «ملوین و هاوارد» درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، ملوین دامار مردی که الهام بخش جاناتان دمی برای خلق درامِدی (کمدی درام) «ملوین و هاوارد» شد روز ۹ دسامبر در بیمارستانی در ایالت نوادا در سن ۷۴ سالگی درگذشت.

دامار شخصی بود که ادعا می کرد هاوارد هیوز هوانورد، سینماگر، مهندس و سرمایه دار بزرگ آمریکایی بعد از اینکه در سال ۱۹۶۷ در یک جاده متروک توسط وی نجات داده شد برای او ۱۵۰ میلیون دلار ارثیه به جا گذاشت. هاوارد هیوز همان فردی است که داستان زندگیش دستمایه فیلم «هوانورد» ساخته اسکورسیزی با بازی لئوناردو دیکاپریو شد.

دامار که سال‌ها به دنبال دریافت این ارثیه بود در این چند سال با بیماری سرطان مبارزه می کرد. او پس از آنکه تقریبا یک دهه پیش در این نبرد قانونی شکست خورد از ادعای خود دست کشید.

داستان زندگی دامار الهام بخش جاناتان دمی کارگردان مشهور سینما برای ساخت فیلم «ملوین و هاوارد» در سال ۱۹۸۰ شد. این فیلم که با بازی پل له‌مت، جیسون روباردز و مری استینبرگن است در سال ۱۹۸۰ برنده ۲ جایزه اسکار بهترین فیلمنامه برای بو گلدمن و بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای مری استینبرگن شد.