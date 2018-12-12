۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۱۳

دبیر انجمن لبنی به مهر خبر داد:

نرخ جدید محصولات لبنی طی یک هفته آینده اعمال می‌شود

دبیر انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه قیمت های جدید محصولات لبنی طی حدود یک هفته آینده اعمال می شود، گفت:محصولات جدید با نرخ های جدید از یک هفته دیگر به بازار می آیند.

رضا باکری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تغییر نرخ لبنیات و عدم اعمال نرخ های جدید تاکنون، اظهارداشت: همه کارخانجات مصوبه جدید سازمان حمایت را اجرا می کنند و طی حدود یک هفته آینده قیمت گذاری های جدید روی محصولات جدیدی که وارد بازار می شود، اعمال و درج خواهد شد.

وی افزود: به عنوان مثال محصولاتی که در کارخانجات تاریخ تولید ۹۷/۰۹/۲۰ می خورند، با قیمت گذاری های جدید وارد بازار می شوند.

دبیرانجمن صنایع لبنی کشور ادامه داد: محصولاتی که هم اکنون در بازار وجود دارد با قیمت های موجود خریداری می شود  و سپس محصولات جدید با نرخ های جدید وارد بازار و جایگزین آنها خواهد شد.

باکری درباره جلسه با معاونت اموردام وزارت جهاد و تشکل های دامپروری و همچنین تشکیل کارگروهی در همین زمینه طی روزهای آینده، گفت: این جلسه به منظور انعقاد قرارداد خرید شیرخام میان دامداران و کارخانجات است که براساس آن تمام دامداران مکلف می شوند شیرخام را با نرخ کیلویی ٢٠٠٠ تومان تحویل کارخانجات دهند و کارخانجات نیز محصولات خود را با قیمت های جدید به بازار عرضه کنند.

