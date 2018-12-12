رضا باکری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تغییر نرخ لبنیات و عدم اعمال نرخ های جدید تاکنون، اظهارداشت: همه کارخانجات مصوبه جدید سازمان حمایت را اجرا می کنند و طی حدود یک هفته آینده قیمت گذاری های جدید روی محصولات جدیدی که وارد بازار می شود، اعمال و درج خواهد شد.

وی افزود: به عنوان مثال محصولاتی که در کارخانجات تاریخ تولید ۹۷/۰۹/۲۰ می خورند، با قیمت گذاری های جدید وارد بازار می شوند.

دبیرانجمن صنایع لبنی کشور ادامه داد: محصولاتی که هم اکنون در بازار وجود دارد با قیمت های موجود خریداری می شود و سپس محصولات جدید با نرخ های جدید وارد بازار و جایگزین آنها خواهد شد.

باکری درباره جلسه با معاونت اموردام وزارت جهاد و تشکل های دامپروری و همچنین تشکیل کارگروهی در همین زمینه طی روزهای آینده، گفت: این جلسه به منظور انعقاد قرارداد خرید شیرخام میان دامداران و کارخانجات است که براساس آن تمام دامداران مکلف می شوند شیرخام را با نرخ کیلویی ٢٠٠٠ تومان تحویل کارخانجات دهند و کارخانجات نیز محصولات خود را با قیمت های جدید به بازار عرضه کنند.