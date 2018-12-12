«جهان فراموش شده» در گالری فرشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گالری فرشته، نمایشگاه نقاشی «جهان فراموش شده» با مجموعه آثاری از شهناز زهتاب در گالری فرشته برگزار می‌شود.

زهتاب درباره آثارش می گوید: «جهان فراموش شده» مجموعه اخیری است که با مضمون و محتوای متفاوت از مجموعه های گذشته ام شکل گرفته است. در این دوره نگاهی، هرچند با کوله باری از تجربیات قبل ولی متاثر از علوم معاصر و تکنولوژی، درهم تنیده و پرداخته شده است.

وی افزود: از دیرباز، هنر قدسی و به تبع آن اسطوره ها در معماری و هنر ایران مرا به خود می خواند و همین موجب می شد تا به جنبه های مختلف آن توجه داشته باشم. در این راستا و کنکاش به مطالبی از تیتوس بوکهارت، داریوش شایگان، سید حسین نصر و کومارا سووامی و بسیاری دیگر برخوردم که هنر قدسی را براساس محسوسات و صورتی ذهنی و یا هنر شهودی معرفی می کردند. لیکن حدودا از ۲ سال پیش با مقاله علمی مواجه شدم که تمام باورهایم به علامت سوالی بدل شد.

این نمایشگاه عصر جمعه ۲۳ آذرماه ساعت ۱۶ در گالری فرشته واقع در خیابان شریعتی، پایین‌تر از پل صدر- پلاک ۱۶۷۱ افتتاح و تا چهارم دی‌ماه برپا است.