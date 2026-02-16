به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی دشتی روز دوشنبه با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی جلفا اظهار کرد: این شهرستان مرزی با برخورداری از موقعیت راهبردی در حاشیه رود ارس و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای، قابلیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های مهم ترانزیت و تولید در شمال‌غرب کشور را دارد.

وی تکمیل کریدور راهبردی جلفا–کلاله را از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی منطقه دانست و افزود: این مسیر با اتصال به جمهوری آذربایجان و منطقه نخجوان می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل تبادلات تجاری و تقویت جایگاه ایران در کریدور بین‌المللی شمال–جنوب ایفا کند؛ مسیری که اتصال زمینی روسیه به هند را تسهیل خواهد کرد.

فرماندار جلفا همچنین با اشاره به استقبال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از حضور در منطقه گفت: تأمین پایدار انرژی و تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل از الزامات اساسی برای جذب سرمایه‌های جدید و توسعه صنایع در این شهرستان است.

دشتی در ادامه به ظرفیت‌های گردشگری منطقه نیز اشاره کرد و افزود: وجود آثار تاریخی و طبیعی شاخص از جمله کلیسای سنت استپانوس و آبشار آسیاب‌خرابه در کنار طبیعت بکر حاشیه ارس، فرصت ارزشمندی برای رونق گردشگری و تکمیل زنجیره توسعه اقتصادی جلفا فراهم کرده است.

وی تأکید کرد: با تداوم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تقویت ظرفیت‌های ترانزیتی و حمایت از تولید، جلفا می‌تواند به یکی از کانون‌های اصلی تجارت، صنعت و گردشگری در شمال‌غرب کشور تبدیل شود.