به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون، فاطمه رحیمی شعرباف متخصص زنان و زایمان با اشاره به تجربه سالها فعالیت در حوزه درمانهای تخصصی جنین افزود: در این رشته، هزاران مورد درخواست خون برای تزریق داخل رحم ثبت شده و خوشبختانه در تمامی موارد، خون مورد نیاز بدون مشکل تامین شده است.
وی توضیح داد: در تزریق داخل رحمی، برخلاف تزریق به بزرگسالان، حجم اندکی از خون با استفاده از سرنگ مخصوص و بهصورت مستقیم به جنین داخل رحم منتقل میشود؛ اقدامی حساس که نیازمند خون کاملا سازگار و استاندارد است.
این متخصص زنان و زایمان به یک نمونه نادر اشاره کرد و گفت: در موردی با گروه خونی بسیار کمیاب «بمبئی» که تنها چند مورد آن در کشور شناسایی شده، با همکاری سازمان انتقال خون و اهدای خون از سوی یکی از بستگان، خون سازگار تامین و جان نوزاد نجات داده شد.
این متخصص زنان و زایمان در ادامه با اشاره به اهمیت بررسی ناسازگاری گروه خونی مادر و جنین تصریح کرد: در مادران دارای گروه خونی منفی که همسرشان گروه مثبت دارند، باید سطح آنتیبادی بهدقت بررسی شود؛ زیرا احتمال تخریب گلبولهای قرمز جنین وجود دارد.
وی تاکید کرد: تشخیص بهموقع، پایش مستمر و تامین خون سالم و سازگار، از بروز عوارض جدی پیشگیری میکند و در این میان، نقش سازمان انتقال خون در پشتیبانی درمانهای جنینی، نقشی حیاتی و نجاتبخش است.
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