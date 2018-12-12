برکناری مدیر خاوری با نفوذ باقری درمنی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید باقری درمنی، فردی که از او به عنوان پدرخوانده بازار قیر و سلطان قیر یاد می شود، تخلفات و جرائم متعددی در پرونده خود دارد. یکی از جنبه های مهم در پرونده باقری درمنی، جرائم ارتکابی در حوزه بانکی است.

در یکی از جلسات دادگاه، جوانمیر محمدی رئیس سابق بانک ملی شعبه بهار یکی از مهره‌های اصلی درمنی در تهیه فرم‌های ضمانت نامه‌های بانکی بوده، نکات مهمی را در رابطه با باقری درمنی مطرح کرد. جوانمیر محمدی متولد سال ۴۶ در سال ۶۸ به عنوان تحویلدار به استخدام بانک در آمد و طبق اظهارات خودش با نصیری از طریق فردی به نام سیروس محمدی که فردی بانفوذ و دارای شرکت‌های قدری بوده آشنا می‌شود.

در گزارشی که فرمانده وقت نیروی انتظامی ارائه کرده بود، وی خبر از یک تخلف مالی در شعبه مذکور را داده بود؛ بدین ترتیب که شرکتی به نام آریا برج هرم با مدیرعاملی نصیری و باقری درمنی که در آن زمان از بدهکاران کلان بانکی بوده از خاوری دستور پرداخت مصوبات هنگفتی را دریافت کرده بوده بود.

جوانمیر محمدی در بخشی از اعترافات خود در دادسرا اظهار داشته است: یکی از افراد درمنی به نام محمدرضا نصیری از خاوری دستور صدور ضمانت نامه‌های بانکی را گرفته بود، اما سرپرست یکی از مناطق بانک ملی دستور وی را انجام نداد که پس از ۲۴ ساعت از سمت خود برکنار شد، زمانی که در خصوص این موضوع با محمدرضا نصیری صحبت کردم وی گفت: چون فرد مذکور از دستور خاوری سرپیچی کرد برکنار شد. همین موضوع باعث شد به قدرت درمنی پی ببرم و باعث دلگرمی من شد.

سرانجام درمنی و نصیری با تبانی جوانمیر محمدی و تعدادی از کارکنان شعبه مذکور فرم‌های خام ضمانت نامه‌های بانکی را به سرقت بردند و نامبرده اقدام به صدور ده‌ها فقره ضمانت نامه بدون پشتوانه نموده است.

در خصوص ضمانت نامه‌ها در دی ماه سال ۱۳۹۰ حسب ارجاع بازپرس وقت شعبه اول دادسرای ویژه امور اقتصادی پرونده‌ای تحت عنوان شکوائیه بانک ملی ایران شعبه بهار با موضوع سوءجریانات مالی و تخلف در صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی به این مرکز واصل شده است و در فرآیند رسیدگی مشخص گردیده شرکت‎های ضمانت خواه با توسل به اقدامات متقلبانه جعل و تزویر و همچنین تبانی با برخی از کارمندان و ذینفعان ضمانت نامه موفق شدند تعداد ۱۰۲ فقره ضمانت نامه بدون پشتوانه و بدون ثبت در سیستم رایانه‌ای از بانک خارج و در شرکت‌هایی نظیر پالایش نفت جی استفاده نمایند که با ارائه ۳۶ فقره از ضمانت نامه‌های مذکور از سوی شرکت‌های ذی نفع با بانک عامل بالغ بر ۳۰۰۰ میلیارد ریال وجه آن را مطالبه می‌نمایند.

طی تحقیقات از مدیران شرکت‎ها و ردیابی وجوه محرز گردید که شرکت‌های ضمانت خواه؛ وابسته و زیرمجموعه حمید باقری درمنی بوده است و مدیران شرکت‌ها با نامبرده هماهنگی کامل داشته و هیچ گونه استقلالی از خود نداشتند.

بر اساس اظهارات مسئولین شعبه ضمانت نامه‌های صادره توسط جوانمیر محمدی صوری بوده و هیچگونه سابقه و پرونده‌ای از آن‌ها در شعبه موجود نیست و هیچگونه پرداختی در رابطه با آن‌ها صورت نگرفته است.

در گزارشی از بازرس بانک ملی ایران در تاریخ ۸/۱۰/۹۰ به اداره امور شعب مرکزی تهران آمده است: دو فقره ضمانت نامه به تاریخ ۳/۸/۸۹ به مبلغ شصت و پنج میلیارد ریال به تاریخ ۲/۸/۸۹ به مبلغ پنجاه میلیارد ریال بدون هیچ گونه تضمینات لازم با امضای پایوران شعبه آقایان جوانمیر محمدی و بهرامی معاون شعبه صادر گردیده است و در اختیار آقای نصیری مدیر عامل شرکت آریا برج هرم جهت بهره برداری قرار گرفته است که در سوابق شعبه موجود نبوده و در ردیف تعهدات و سیستم ضمانت نامه‌ها ثبت نشده است و شعبه با مراجعه ذینفع جهت وصول ضمانت نامه‌ها از وجود آن‌ها مطلع گردیده است.

در اظهارات علیرضا مسلمی رئیس هیئت مدیره شرکت حافظان انرژی بی‌همتا در مرجع انتظامی در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ درباره ضمانت نامه‌های صادر شده توسط شعبه بهار بانک ملی ایران و وجوه واریز شده به حساب ایشان ناشی از عواید ضمانت نامه‌های شعبه بهار بانک ملی ایران آمده است نه من و نه شرکت‌های من اصلا در بانک ملی شعبه بهار نه حساب داریم و نه به آنجا رفته‌ایم تمام این موارد جعل و صدور ضمانت نامه سوء‌استفاده از شرکت‌های بنده می‌باشد و، چون شرکت‌های من و حساب جاری بنده در اختیار آقای باقری بوده و ایشان با حساب جاری من کار می‌کردند و تمام واریزی‌ها و پرداخت‌ها را با شرکت بنده و حساب بنده انجام می‌دادند، پول‌هایی که به حساب بنده از طرف شرکت آریابرج صورت گرفته از طریق خود آقای باقری انجام شده است.

در این میان پدرام تقی پور شاهکوهی نیز در جعل ضمانت نامه‌های بانکی در ارتکاب جرم معاونت داشته است؛ در اظهارات یکی از شهود در تاریخ ۱۸/۱۱/۹۶ در ارتباط با ضمانت نامه‌های جعل شده بانک ملی توسط پدرام تقی پور و نقش آقایان نصیری و حمید باقری آمده است کلیه ضمانت نامه‌ها اصلی بوده؛ خود آقای نصیری از رئیس بانک بهار گرفته بود؛ قبل از اینکه به پدرام برسد، خودش با دست خط خودش ضمانت نامه‌ها را می‌نوشت و خرج می‌کرد و بعد به پدرام می‌داد. آقای نصیری کارمند آقای باقری بوده است، رئیس بانک آقای جوانمیر محمدی از قبل آقای باقری را می‌شناخته و بعد از آن به آقای نصیری وصل می‌شود.

جوانمیر محمدی در این زمینه گفته است: بعد از اینکه متوجه شدم ضمانت نامه جعلی است و به دام نصیری افتادم، به حمید باقری پناه بردم قول داد که مشکل را حل می‌کند، نصیری گفت: یک فقره مصوبه ۵۰ میلیارد تومانی می‌آورم که مشکل را حل کند، بعد از ۵ ماه که از شعبه رفتم با نصیری تماس گرفتم گفت: اکثر ضمانت نامه‌های تحویلی به شما جعلی بود، ببخشید و خداحافظ.

جوانمیر محمدی ادامه داد: به حمید باقری جریان را گفتم، گفت: دو یا سه فقره جعلی است. من آن را فردا جمع می‌کنم، ولی شما چند روز به بانک نروید، من هم ترسیدم به حرف باقری گوش دادم رفتم دفتر باقری گفتم چه بلایی سر من آمده؟ گفت: نمی‌گذارم مشکل درست شود. دو یا سه فقره جعلی است ضمانت از دوستان خودم است.

جوانمیر محمدی در اظهاراتش آورده است: در نیاوران حمید باقری را دیدم گفت: رضایت شاکی‌ها را به دست می‌آورم. رفتم مرز ترکیه و ایران چند ماه بودم و برگشتم و در سعادت آباد واحد ۵۰ متری گرفتم و چون پولی نداشتم هزینه‌هایم را حمید باقری با بدبختی مثل صدقه پرداخت می‌کرد. در تاریخ ۲/۴/۹۳ توسط آگاهی دستگیر شدم.