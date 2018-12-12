تعطیلی بینال های هنری توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی مظفری مدیرکل هنرهای تجسمی در حاشیه هفتمین دوره «۱۰ روز با عکاسان ایران» با بیان اینکه این روزها به کرات این جمله را می شنویم که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزاری دوسالانه های هنری امتناع می کند، ادامه داد: این یک دروغ بزرگ است که هدف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار نشدن بینال های هنری است. در سال های گذشته نیز برگزار نشدن و یا تاخیر در برگزاری بینال ها عمدتا به دلایل مختلف و متنوع صورت گرفته است. در برخی دوره ها برخی از انجمن ها خودشان به تشخیص رسیده اند که در این دوره نباید فلان دوسالانه را برپا کنند. این دیگر بحث من نیست بلکه موضوع وزارت ارشاد است که سال ها صفت دروغی را به آن منتسب کرده اند.

وی بیان کرد: اینقدر این جملات گفته شده بود که خود ما هم داشتیم، باور می کردیم ولی وقتی بررسی کردیم و با تک تک انجمن ها صحبت کردیم، متوجه شدیم در بسیاری از اوقات برخی از انجمن ها آمادگی لازم را برای برپایی بینال نداشتند یا هم اکنون به برگزاری آن به روش قبل، تمایلی ندارند.

مدیر کل هنرهای تجسمی افزود: البته شاید در سال های دور مدیرت های وقت تصمیمات مقطعی گرفته باشند که خودشان هم باید از تصمیماتشان دفاع کنند و ممکن است در شیوع این باور نقش داشته باشند ولی اکنون اداره کل هنرهای تجسمی اراده جدی در برگزاری بینال ها دارد و به هیچ عنوان دنبال عدم برگزاری دوسالانه ها نیست بلکه کاملا از بینال های هنری حمایت می کند و این تا آنجاست که ما هر ساله در ردیف بودجه، اعتبار لازم را هم پیش بینی می کنیم.

وی با اعلام اینکه سال گذشته هفتمین بینال مجسمه سازی برگزار شد و امسال با همه افزایش قیمت های چاپ در حال چاپ کتاب دوسالانه قبل هستیم، بیان کرد: پنجمین دوسالانه بین المللی خوشنویسی نیز در سال جاری در قزوین برپا شد که بخش عمده ای از نظم این بینال مربوط به اهتمام و سازماندهی در انجمن خوشنویسان ایران است که نشان می دهد انجمن که اراده جدی در برگزاری دوسالانه داشته است آن را به ترتیب و منظم برگزار کرده و همواره مرکز هنرهای تجسمی از آن حمایت کرده است.

مظفری بیان کرد: انجمن تصویرگران هم در سال جاری طی نشست های متعدد به این نتیجه رسیدند با توجه به شرایط ارزی و اصرار در بین المللی برگزار کردن بینال تصویرگران، امکان برگزاری نیست و پیشنهاد دادند امسال هفته تصویرگری را با عنوان «من تصویر گر هستم» برگزار کنند که امضای خودشان را داشته باشد و نشان تصویرگری را هم اهدا کنند. انجمن عکاسان هم پیشنهاد داد امسال اداره کل هنرهای تجسمی به کمک ما بیاید و «۱۰ روز با عکاسان» را برگزار کنیم که به زعم آنها و به اعلام خود هیات مدیره انجمن این اتفاق رویدادی بزرگتر از دوسالانه عکاسی است.

وی اظهار کرد: ما تصمیم گرفتیم به جای اینکه لباس های متحد الشکل و یکنواختی به تن تمامی هنرهای بپوشانیم، هر انجمن لباس و قالب متناسب با خود را انتخاب کند. هدف این است که انجمن ها با حمایت اداره کل هنرهای تجسمی، خود برای سرنوشت هنر تحت پوششان و بهتر برگزار شدن دوسالانه ها به هر شکل و اسمی تصمیم گیری کنند.

مظفری با اعلام اینکه با تشکیل شورای صنفی هنرهای تجسمی برگزاری بینال ها حتما با رای و نظر انجمن هاست، گفت: از این به بعد با تشکیل شورای صنفی هنرهای تجسمی، برگزاری بینال ها چه به صورت تفکیک شده و چه یکپارچه حتما با رای و نظر انجمن ها صورت می گیرد. در سال جاری برای نخستین بار است که اداره کل هنرهای تجسمی از هفتمین دوره «۱۰ روز با عکاسان» حمایت کرده است. این یک رویداد هنری با طراحی و اجرای انجمن و در قد و قامت انجمن عکاسان ایران است.

سپس سیف‌الله صمدیان رییس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران درباره پشتیبانی و حمایت های اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این دوره «۱۰ روز با عکاسان ایران» عنوان کرد: قرار است در این دوره اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دوسالانه‌ها حمایت کند و در کنار انجمن‌ها حضور داشته باشد و ما این اتفاق را که امید به دایمی بودن آن داریم به فال نیک می‌گیریم‌. تفاهنامه ای را که در این دوره مدیریت، اداره کل هنرهای تجسمی با انجمن ها دارد می توان رویدادی مهم و از اتفاقات نادر در کشور برشمرد.

صمدیان با اشاره به اینکه جمع‌ شدن ۷ شاخه هنر عکاسی در کنار یکدیگر اتفاقی خجسته‌ای است و ما امیدواریم این دوره موفق‌تر و ماندگارتر باشد اضافه کرد: بعد از سال ها به آرزوی خود رسیدم و از این اتفاق خوشحالم. بالاخره دولت و وزارت ارشاد سرجای درست خود نشست. جایگاه وزارت ارشاد و دولت حمایت از فعالیت های هنری است و برگزاری رویدادهای هنری به دست اصناف و خانواده هنر که محرم فرهنگ و هنر کشور هستند، سپرده شده است.

صمدیان در ادامه گفت: دولت در این دوره برای اولین بار خیلی ریشه ای و حساب شده جلو آمده و حتی اقدام به کمک هم کرده است. قبلا اصلا از این اقدام ها خبری نبود.

در پایان مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران نیز با بیان اینکه در این شرایط سخت سیاسی و اقتصادی که به وحدت ملی نیاز داریم، انتخاب شعار «چهره ایران» برای نمایشگاه انتخاب هوشمندانه و قابل قدردانی است، یادآور شد: از سوی جامعه هنری و انجمن‌های هنرهای تجسمی از حرکت جدید و تلاش اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکر می‌کنم و امیدوارم این روند به خوبی ادامه داشته باشد.