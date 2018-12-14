هفتمین دوره «۱۰ روز با عکاسان ایران» به سرانجام رسید/سفر به تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه هفتمین همایش «۱۰ روز با عکاسان ایران» شامگاه امروز ۲۳ آذر ماه در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

هادی مظفری مدیر کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یکی از سخنرانان مراسم گفت: دو واژه دنیای هنر و بازار هنر را خیلی شنیده‌ایم و طی ۲۵ سال گذشته بازار هنر سعی کرده است خود را به ما تحمیل کند و طبیعی است که در ایران به طور جدی به بازار هنر فکر کنیم ولی مگر می‌شود به بازار هنر قبل از دنیای هنر فکر کرد. مگر می‌شود درباره حراجی‌ها، گالری‌ها و فروش آثارهنری نگران بود ولی به سطح کیفی آثار هنری یک کشور فکر نکرد.

وی با تاکید بر اینکه حضور در این مراسم به دلیل این باور است که دنیای هنر بسیار مهمتر از بازار هنر است، اعلام کرد: سال ۲۰۱۷ اکسپوی چین ۷/۱ میلیارد دلار گردش مالی داشت، چراکه سازمانی که این اکسپوها را برگزار می‌کند اعتقاد دارد ظرفیت و عطش کشور چین و جامعه جهانی نسبت به هنر چین چهارده میلیارد دلار است و نه هفت میلیارد دلار، بنابراین در این سطح به آثار هنری نگاه شده تا هنر چین به درستی معرفی شود.

مدیر کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تشکر از انجمن عکاسان ایران و اعضایش که رویداد «۱۰ روز با عکاسان ایران» را با وسواس و برنامه‌ریزی برگزار کرده است، حمایت از این همایش را کمترین کار مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دانست.

قرار نیست کسی به جای انجمن‌ها تصمیم بگیرد

وی همچنین اعلام کرد: شایعه‌ای وجود داشت که مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی با بینال و رویدادهای انجمن‌ها مخالف است و درصدد تضعیف آنها است. من که طی ۵ ماه اخیر به این جمع اضافه شدم، اینقدر این شایعه برایم تکرار شده بود که آن را باور کردم اما بعد دیدم واقعا اینگونه نیست. امروز اعلام می‌کنم تمامی انجمن‌ها، رویدادهای خود را دارند و قرار نیست کسی به جای آنها فکر کند و تصمیم بگیرد.

مظفری افزود: تک تک انجمن‌ها با توجه به ذائقه خودشان و ظرفیتشان تصمیم می‌گیرند که در سال بینال داشته باشند، همایش «۱۰ روز با عکاسان ایران» داشته باشند، سرو نقره‌ای داشته باشند یا شهروند پرتره در انجمن نقاشان.

وی در پایان گفت: وقتی اتفاقی در تمام دنیا می‌افتد همه ژست می‌گیرند و می‌گویند بهترین افرادی که حق دارند بر حاکمیت خود تاثیر بگذارند و سرنوشتشان را مشخص کنند مردم آن کشور هستند و فکر می‌کنم فارغ از همه ژست‌ها و شعارها بهترین گروه، متخصص‌ترین و دقیق‌ترین افرادی که می‌توانند برای عکاسی این مملکت تصمیم بگیرند اعضای انجمن عکاسان ایران هستند.

در بخش دیگری از این همایش مجید ناگهی دبیر هفتین همایش «۱۰ روز با عکاسان ایران» درباره ویژگی‌ها و رویدادهای این دوره همایش «۱۰ روز با عکاسان ایران» به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی اظهار کرد: هفتین همایش زمانی حرکت رسمی خود را آغاز کرد که تنها ۴۰ روز تا برگزاری همایش باقی مانده بود. مشکلات مالی و تامین منابع اصلی آن، فرصت بسیار محدود، انتظارات نسبت به بهبود بخشیدن روابط با جامعه عکاسی و ایجاد تنوع در برنامه‌ها مجموعه‌ای از دشواری‌های مضاعف را برای دبیرخانه به همراه داشت.

وی محدودیت اعتبار تعیین شده با وجود افزایش هزینه‌ها را از مواردی که برنامه‌های همایش «۱۰ روز با عکاسان ایران» را تحت تاثیر قرار داد معرفی کرد و گفت: مدت زمان محدود، امکان پرداخت عمیق به مباحث و موضوعات علمی را مقدور نمی‌کرد اگرچه می‌بایست چراغ این همایش را روشن نگاه می‌داشتیم.

دبیر همایش «۱۰ روز با عکاسان ایران» تشکیل دبیرخانه و طراحی سیستم مدیریت پروژه، تعیین رویکرد چهره ایران، بررسی دقیق و با وسواس شورای علمی همایش «۱۰ روز با عکاسان ایران»، تشکیل شورای هنری تایید آثار نمایشگاهی، طراحی برنامه‌هایی برای مواجهه با ایده‌ها و نگرش‌های عکاسانه و راه‌اندازی بخش دانشگاهی را از اتفاقات این دوره همایش معرفی کرد.

چکیده‌ای از همایش را به تبریز می‌بریم

سیف‌اله صمدیان رییس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران در این مراسم با قرائتی بخشی که به نقل از وی در بروشور همایش آمده است، گفت: عدد هفت حسی را در من ایجاد کرده است که امیدوارم هیات مدیره حاضر و کسی که قرار است آن را به هشتمین دوره رساند هم آن را درک کند. امیدوارم هر انجمن بعد از هفت دوره آزمایش و خطا به نتیجه برسد که کاری که انجمن عکاسان ایران شروع کرد، ادامه دهد و حرکت مستقل خود را بدون وابستگی به این ده روز، در طول سال ادامه دهد و استقلال کاری خود را به روزتر و به روزتر کنند.

وی با بیان اینکه انجمن عکاسان ایران روش‌های جدید را می‌تواند برای ادامه ۱۰ روز با عکاسان ایران تداوم بخشد، درباره حمایت‌های اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: به من گفته می‌شود که نکند حمایت‌ها صرفا به دلیل چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و مقطعی باشد. من در جواب این عزیزان می‌گویم این دفعه امکان ندارد چنین اتفاقی روی دهد چون گروهی که من دیدم یک ایده را جلو بردند که نشان از دردکشیدگی آنها و اینکه یاد گرفته‌ایم که کار را باید به کاردان اصلی سپرد، دارد.

رییس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حمایت و نظارت است تصریح کرد: امسال با حمایت‌هایی که انجام شد به ایده‌ای رسیدیم که قرار شد طی یک یا دو ماه آینده به تبریز که در سال ۲۰۱۸ به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی انتخاب شده است، برویم و در کنار برگزاری نمایشگاه، چکیده‌ای از این رویداد را به این شهر ببریم.

وی فعال شدن دبیرخانه دایمی این همایش را یکی دیگر از اتفاقات و دستاوردهای این دوره بر شمرد.

در بخش دیگری از این مراسم مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران، هادی مظفری مدیر دفتر امور هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برزین ضرغامی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، مجید مسچی و مدیرعامل شرکت سامان به عنوان حامیان این دوره همایش مورد تجلیب قرار گرفتند.‌

همچنین سه لوح سپاس به رسم یادبود به خانواده سه هنرمند حوزه هنرهای تجسمی که به تازگی دارفانی را وداع گفته‌اند (شاهرخ حاتمی، هادی شفائیه و عباس عطار) تقدیم شد.

در بخش دیگری از این مراسم انجمن‌های شرکت‌کننده در همایش مورد تجلیل قرار گرفتند و در پایان سپاس‌نامه همایش توسط افشین شاهرودی قرائت شد.

سیف‌اله صمدیان در این مراسم عکسی به رسم یادبود از حاضران گرفت که در پایان مراسم اختتامیه همایش «۱۰ روز با عکاسان ایران» نمایش داده شد.