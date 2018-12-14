زاگرس اسلام آباد قهرمان نیم فصل لیگ برتر هندبال شد

به گزارش خبرنگار مهر ، هفته نهم از سی و یکمین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور در بخش مردان پایان هفته جاری با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد. در این هفته در روز پنج شنبه ۲۲ آذرماه دو تیم قعر نشین جدول به مصاف هم رفتند. در این دیدار هیات نجف آباد که میزبان سربداران سبزوار بود متحمل شکست شد تا در نیم فصل در قعر جدول باقی بماند. تیم مس در کرمان به مصاف فرازبام خائیز دهدشت رفت و مغلوب این تیم شد.

در ادامه این رقابتها امروز جمعه نیز تیم سپاهان میزبان تیم نیروی زمینی کازرون بود. فولاد که تا هفته قبل عنوان صدرنشینی لیگ را در اختیار داشت با قبول نتیجه تساوی در این دیدار به رده دوم سقوط کرد. تیم تازه لیگ برتری شده زاگرس اسلام آباد غرب نیز میزبان تیم انتهای جدولی ذوب آهن اصفهان بود. در این دیدار نماینده کرمانشاه به پیروزی رسید تا بتواند بعد از چند هفته دوباره به صدرجدول بازگشته و عنوان قهرمانی نیم فصل رقابتهای لیگ برتر هندبال را از آن خود کند.

در این هفته تیم تیم نفت و گاز گچساران قرعه استراحت داشت.

نتایج دیدارهای این هفته از لیگ برتر هندبال مردان به این ترتیب است:

پنجشنبه ۲۲ آذرماه:

* هیئت نجف آباد ۲۶ - سربداران سبزوار ۲۹

* صنعت مس کرمان ۲۰ - فرازبام خائیز دهدشت ۲۵

جمعه ۲۳ آذر ماه:

* نیروی زمینی کازرون ۱۹ - فولاد مبارکه سپاهان ۱۹

* زاگرس اسلام آباد ۲۰ - ذوب آهن اصفهان ۱۸

رده بندی نیم فصل لیگ سی و یکم هندبال به این شرح است:

۱- زاگرس اسلام آباد غرب با ۱۵ امتیاز (۸ بازی)

۲- فولاد مبارکه سپاهان با ۱۴ امتیاز (۸ بازی)

۳- فرازم بام خائیز دهدشت با ۱۲ امتیاز(۸ بازی)

۴- نیروی زمینی کازرون با ۱۰ امتیاز (۸ بازی)

۵- صنعت مس کرمان با ۸ امتیاز (۸ بازی)

۶- ذوب آهن اصفهان با ۴ امتیاز (۷ بازی)

۷- سربداران سبزوار با ۳ امتیاز (۸ بازی)

۸- نفت و گاز گچساران با ۳ امتیاز (۸ بازی)

۸- هیات نجف آباد با یک امتیاز (۷ بازی)