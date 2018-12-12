حذف کنکور تکلیف قانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی وزیر علوم در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره همکاری دانشگاهها با یکدیگر در زمینه علمی، گفت: مجموعه‌های دانشگاه‌های کوچک با ارتباط با دانشگاه‌های بزرگ به صورت همکاری یا قرار گرفتن زیر مجموعه‌های آنان، می ‌توانند ارتباط‌های علمی بهتری را ارائه دهند.



وی گفت: این موضوع جزء طرح‌هایی است که هم در برنامه ششم توسعه دیده شده و هم جزو مصوبات ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی است. البته بخش‌هایی از این طرح مثل توقف پذیرش دانشجو توسط موسسات آموزش عالی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و پژوهشگاه‌هایی که خارج از وزارت علوم بودند؛ اجرا شده است.



وزیر علوم با اشاره به هفته پژوهش و فن‌آوری، افزود: وجود نمایشگاه هفته پژوهش و فن‌آوری یک بازار کنار پژوهشگاه است که دستگاه های بخش‌های تولیدی نیازهایشان را عرضه می‌کنند. در اینجا متقاضی و ارائه دهنده خدمات علم و فن‌آوری یکدیگر را پیدا می‌کنند. سال‌های قبل نزدیک به ۷۰۰میلیارد تومان قرار داد بین صنعت و دانشگاه داشتیم.



غلامی ادامه داد: امسال پیش‌بینی می‌کنیم شاهد رویداد خوبی در هفته پژوهش باشیم.



وی در ارتباط با حذف کنکور، گفت: حذف مرحله‌ای کنکور جزو مصوبات قانونی است که در شورای سنجش و پذیرش اتفاق افتاده ما در سال های گذشته هم سابقه تحصیلی دانشجویان را به صورت مثبت اعمال می‌کردیم. با توجه به اینکه این روش در اجرا نشان می داد حدود ۸۵ درصد قبولی ها بدون تاثیر سابقه می‌توانند در رشته های مورد نظرشان قبول شوند؛ امسال بخش اعظمی از دانشجویان می‌توانند بدون کنکور صرفا با ارائه مدارک تحصیلی خود، درخواست دانشگاه و رشته های مورد نظر خود را بدهند.



وزیر علوم تصریح کرد: راهکار و نحوه انجام این موضوع را سازمان سنجش قبل از قبولی کنکور روی سایت خود می گذارد، ظرفیت این موضوع حدود ۸۰درصد رشته ظرفیت است.



غلامی در پاسخ به پرسشی مبنی بر چرایی لغو سخنرانی‌ها در مراسم روز دانشجو تاکید کرد: ما لیست سیاهی برای سخنران‌ها در دانشگاه‌ها نداریم. در دانشگاه‌ها هیئت سه نفرهای متشکل از رئیس دانشگاه، نماینده ولی فقیه در دانشگاه و یک نفر به عنوان نماینده وزیر در این باره تصمیم می‌گیرند.



وی با بیان اینکه در استانها به دلیل شرایط خاص معمولا با شورای تامین هم بنا به تشخیص خود مشورت می‌کنند، گفت: ممکن است مصلحت‌هایی که مجموعه تامین استان داشته را در انتخاب سخنرانی‌های امسال در نظر گرفته باشند.



وزیر علوم در پایان در ارتباط با استیضاح خود، خاطرنشان کرد: این موضوع را باید از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بپرسید.