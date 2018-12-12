آغاز طرح امداد و نجات زمستانه هلال احمر از ۲۲ آذر

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی با اشاره به اینکه طرح امداد و نجات زمستانه جمعیت هلال احمر از ۲۲ آذرماه آغاز می شود و تا ۲۳ اسفند ادامه دارد، افزود: این طرح به مدت ۹۲ روز و با به‌کار گیری ۴ هزار و ۴۲۵ نفر روز نیروی عملیاتی اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: یک هزار و ۲۴۵ پایگاه شامل ۵۵۹ پایگاه ثابت و ۶۸۶ پایگاه سیار هلال احمر در مدت زمان اجرای طرح امداد و نجات زمستانه، خدمات امدادی را به هموطنان ارائه می دهند.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در ادامه با تاکید بر به‌کارگیری ۲ هزار و ۷۹۵ نفر روز نیروی امدادی در پایگاه های ثابت امداد و نجات شامل پایگاه های جاده ای، کوهستان و ساحلی، اضافه کرد: یک هزار و ۶۳۰ نفر روز هم در پست های موقت و سیار شامل پست های مرکز استان، شعبه، زمستانی، ساحلی، آنست و امداد هوایی مشغول به خدمت رسانی خواهند شد.

سلیمی درباره منابع ترابری بکارگیری شده در قالب اجرای طرح امداد و نجات زمستانه جمعیت هلال احمر، خاطرنشان کرد: یک هزار و ۱۰۰ دستگاه آمبولانس، ۳۶۴ دستگاه خودروی نجات، ۵۲ دستگاه خودروی ویژه عملیاتی آرگو،۱۱ خودروی فرماندهی ارتباطات، ۴۸۰ دستگاه موتورسیکلت امدادی، ۲۴ فروند بالگرد و یک هزار و ۳۲۸ دستگاه سایر خودروهای کمک دار و پشتیبان عملیات به منظور ارائه خدمات امدادی به هموطنان به کار گیری می شود.