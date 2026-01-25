همراهی مردم کرمانشاه مانع افت فشار گاز در روزهای سرد شد

ناصر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میزان مصرف گاز استان کرمانشاه در ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب بوده که از این مقدار، حدود ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب در بخش غیرصنعتی مصرف شده است.

وی افزود: جا دارد از مردم عزیز استان کرمانشاه قدردانی کنم که در روزهای سرد اخیر با شرکت گاز همراهی کردند. روز چهارشنبه گذشته رکورد مصرف گاز در سطح استان ثبت شد، اما در یکی دو روز اخیر به‌دلیل تعطیلی‌ها و همراهی مردم، میزان مصرف نسبت به آن روز کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با تأکید بر تداوم صرفه‌جویی تصریح کرد: از مردم درخواست داریم روند مصرف بهینه و استفاده صحیح از گاز را همچنان ادامه دهند تا بتوانیم چند روز سرد پیش رو را بدون مشکل پشت سر بگذاریم و همه مشترکان از نعمت گاز به‌صورت پایدار بهره‌مند شوند.

حسینی وضعیت شبکه گازرسانی استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر شبکه‌های گاز استان در شرایط مناسبی قرار دارند و هیچ‌گونه افت فشار یا قطعی گاز در هیچ شهر و روستایی گزارش نشده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مصرف بالای گاز در برخی دستگاه‌های اجرایی افزود: متأسفانه در برخی ادارات، حتی در ساعات غیرکاری سیستم‌های گرمایشی خاموش نمی‌شود یا در ساعات کاری، دمای ساختمان‌ها بسیار بالاتر از دمای آسایش تنظیم می‌گردد که این موضوع منجر به افزایش مصرف و هدررفت انرژی می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: در صورت عدم رعایت الگوی مصرف، همکاران شرکت گاز ناچار به مراجعه و قطع گاز ادارات پرمصرف خواهند بود و از مدیران دستگاه‌ها درخواست می‌شود با رعایت این موضوع، در مدیریت مصرف انرژی و تأمین پایدار گاز استان همکاری لازم را داشته باشند.