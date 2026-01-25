به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد فرامرزی از اجرای پروژه احداث یک بی خط ۶۳ کیلوولت انتقال در ایستگاه ۶۳/۲۰ کیلوولت موشگان فیروزآباد فارس خبر داد و گفت: این پروژه با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان، به بهبود پایداری شبکه و تأمین انرژی پایدار برای صنایع بزرگ منطقه کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: پروژه احداث بی خط ۶۳ کیلوولت در ایستگاه ۶۳/۲۰ کیلوولت موشگان شامل تجهیزات برقگیر، ترانس ولتاژ خازنی، ترانس جریان، سکسیونر ، کلید قدرت و تابلوهای حفاظت و کنترل است که با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان و مدت زمان اجرایی سه سال (از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴) در حال اجرا است و به زودی به بهره‌برداری می‌رسد.

معاون شرکت برق منطقه‌ای فارس افزود: این پروژه استانی نه تنها به بهبود پایداری شبکه برق کمک می‌کند، بلکه از خاموشی‌های برنامه‌ریزی نشده جلوگیری کرده و انرژی را به صورت پایدار به صنایع زیربنایی منطقه تحویل می‌دهد و با اجرای این طرح، زیرساخت‌های اقتصادی منطقه توسعه یافته و قابلیت اطمینان ایستگاه‌های موشگان، کارخانه کربنات سدیم و شهر دهرم افزایش خواهد یافت، همچنین، این پروژه به ویژه در مواقع اضطراری بهبود افت ولتاژ را به دنبال خواهد داشت.

فرامرزی در پایان تأکید کرد: تأمین و انتقال برق صنایع بزرگ یکی از اولویت‌های برق منطقه‌ای فارس است. با اجرای این پروژه، نه تنها نیازهای انرژی صنایع بزرگ تأمین می‌شود، بلکه به توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی منطقه نیز کمک خواهد شد. ما متعهد به ارائه خدمات بهتر و پایدارتر به مشترکان صنعتی و شهروندان هستیم و این پروژه گامی اساسی در این راستاست.