مسئله مهم امروز اقناع ذهنی افراد برای ازدواج است/تهدید خانواده ها

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فیاض استاد دانشگاه تهران در دومین جلسه از سلسله نشست های حل بحران جنسی که در مرکز «سفیر فیلم» برگزار شد، گفت: دشمن به دنبال انقلاب جنسی است و ما باید به دنبال انقلاب ازدواجی باشیم. اگر بخواهیم ازدواج و تشکیل خانواده را افزایش دهیم تا غریزه ی جنسی در محیط خانواده ارضا شود، نیاز به مسکن سازی داریم و اینجا باید وزیری که این چند سال وزیر مسکن بوده و به راحتی استعفا داده را مواخذه کرد.

وی همچنین به بزرگ ترین تهدید در وضع کنونی جنسی اشاره داشت و گفت: در حال حاضر بزرگترین خطری که در حوزه انقلاب جنسی ما را تهدید می کند مسئله همجنس‌گرایی است که در حال نزدیک شدن به سونامی آن هستیم.

این جامعه شناس عدم وجود معرفت شناسی برمبنای خانواده اشاره کرد و افزود: مسئله مهم امروز اقناع ذهنی افراد برای ازدواج است که این این تفکر را به وجود آورده که امروزه از نظر عقلی ازدواج ارزشی ندارد و نتیجه آن نیز صنعت فحشا و روابط آزاد است.

فیاض با بیان اینکه امروزه معرفت شناسی جامعه ی ما معرفت شناسی خانواده نیست، تصریح کرد: در نتیجه آن نیز شاهد ایجاد تنفر جنسی هستیم چراکه زنان نقش مرد و مردان هویت و نقش زنانه پیدا کرده اند در نتیجه افراد از جنس مخالف خود منتفر می شوند از سوی دیگر زنان وقتی ببینند مردان نقش آنها را ایفا می کنند دچار خشونت می شوند.

وی درباره هویت جنسی نیز سخن گفت و با بیان اینکه امروزه باید به خانواده و خانه برگردیم، عنوان داشت: محور خانواده زن است و زن امروز دچار بحران هویت شده یعنی هویت مردانه پیدا کرده است.

فیاض تصریح کرد: در جامعه امروز مردان برای روابط جنسی با دختران عشوه گری می کنند اما برای تشکیل و تصحیح خانواده باید زن را زن و مرد را مرد کنیم. یعنی هویت زنانه را به زنان و مردانه را به مردان برگردانیم تا خانواده درست شود.

این جامعه شناس در پایان با اشاره بر اینکه باید انقلابی خانوادگی بر اساس مردانگی مرد و زنانگی زن ایجاد شود، اظهار داشت: اگر روند کنونی ادامه پیدا کند نفرت جنسی در بین زنان و مردان از جنس مخالف خود تشدید می شود و در نتیجه تعداد بسیاری از دختران و پسران مجرد خواهند ماند.

این سلسله نشست ها سه شنبه هر هفته ساعت ۱۶ با حضور کارشنان حوزه بحران جنسی در محل «سفیر فیلم» واقع در خیابان انقلاب، بین ابوریحان و فلسطین برگزار می شود.