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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۵۴

در پاتوق هفتگی حل بحران جنسی برگزار خواهد شد؛

بررسی موضوع «تربیت جنسی و راهکارهای برون رفت از بحران جنسی»

بررسی موضوع «تربیت جنسی و راهکارهای برون رفت از بحران جنسی»

پاتوق هفتگی حل بحران جنسی این هفته با حضور عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با ـ«موضوع تربیت جنسی، راهکار های برون رفت از بحران جنسی؟» تشکیل خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پاتوق هفتگی حل بحران جنسی این هفته با موضوع «تربیت جنسی، راهکار های برون رفت از بحران جنسی؟» و با حضور سجاد مهدی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و متخصص تربیت جنسی اسلامی تشکیل می شود.

سلسله نشست های بررسی وضعیت بحران جنسی و راه های عبور از این بحران که  هر هفته سه شنبه با حضور ایده پردازان و فعالان این عرصه و هم چنین اساتید برجسته ی این حوزه توسط کارگروه خانواده سفیر فیلم  برگزار می شود.

این نشست ها در جهت ایجاد بستری برای هماهنگی اقداماتی که در مقابله با بحران جنسی انجام می شود، ایجاد شده است.

در این برنامه که هر هفته سه شنبه ساعت ۱۶ در مجموعه سفیر فیلم واقع در خ انقلاب، بین ابوریحان و فلسطین، بن بست سروش پلاک ۲ تشکیل می شود، اساتید و ایده پردازان صاحب نظر به بیان ایده ها ی خود در حوزه رفع بحران جنسی می پردازند.

کد مطلب 4520660
ساناز باقری راد

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