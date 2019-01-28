بررسی راهکار حل بحران های جنسی در دنیا باحضور معاون وزیر دادگستری

به گزارش خبرنگار مهر، سلسله نشست های بررسی وضعیت «بحران جنسی و راه های عبور از آن» که هر هفته سه شنبه با حضور ایده پردازان، فعالان و اساتید برجسته این حوزه توسط کارگروه خانواده سفیر فیلم برگزار می شود؛ این هفته با حضور محمود حکمت نیا معاون وزیر دادگستری، با موضوع بررسی راهکار های حل بحران های جنسی در دنیا به همراه بحث و گفتگو تشکیل خواهد شد.

این نشست ها در راستای ایجاد بستری برای هماهنگی اقداماتی که در مقابله با بحران جنسی انجام می شود، ایجاد شده است.

در این برنامه که هر هفته سه شنبه ساعت ۱۶ در مجموعه سفیرفیلم واقع در خیابان انقلاب، بین ابوریحان و فلسطین، بن بست سروش، پلاک ۲ تشکیل می شود، اساتید و ایده پردازان صاحب نظر به بیان ایده های خود در حوزه رفع بحران جنسی می پردازند.