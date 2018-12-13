ترکیبات قهوه به مقابله با پارکیسنون کمک می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بیماری پارکینسون و دمانس بدن لووی دو بیماری پیشرونده و در حال حاضر غیرقابل درمان هستند که به دلیل زوال مغز ایجاد می شوند.

محققان دانشگاه راتگرز نیوجرزی آمریکا دریافتند کافئین موجود در قهوه همراه با تریکب دیگر موجود در رویه دانه قهوه موجب کاهش روند زوال عقل در موش ها می شود.

طبق نتایج مشخص شده است که ترکیب جدید دانه قهوه موسوم به EHT (Eicosanoyl-۵-hydroxytryptamide) موجب حفاظت از مغز موش ها در مقابل تجمع غیرعادی پروتئین مرتبط با بیماری پارکینسون و دمانس بدن لووی شد.

دمانس بدن لووی، دومین نوع شایع زوال عقل بعد از بیماری آلزایمر است.

«مارال مرادیان»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: « EHT ترکیبی موجود در انواع مختلف قهوه است که به مقادیر مختلف در هر نوع قهوه وجود دارد. مهم است که میزان مناسبی از این ماده مصرف شود چراکه مصرف نامتعادل آن، می تواند تاثیرات منفی برای سلامت به همراه داشته باشد.»

مطالعه قبلی نشان داده است که نوشیدن قهوه می تواند موجب کاهش ریسک ابتلا به بیماری پارکینسون شود.

مرادیان اذعان می کند: «تحقیقات بعدی برای تعیین میزان و نسبت مناسب این ترکیب و کافئین موردنیاز برای تاثیر حفاظتی آن در مقابل ه با بیماری پارکینسون در افراد ضروری است.»