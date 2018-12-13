به گزارش خبرنگار مهر، برپایی نمایشگاه های هنری در حوزه تجسمی یکی از فرصت های مناسب بروز و ظهور هنر و خلاقیت هنرمندانی است که سال ها در این عرصه فعالیت می‌کنند و این نمایشگاه ها اغلب، جمعه‌های هر هفته افتتاح می شوند. روز جمعه ۲۳ آذر، فرهنگسرای نیاوران میزبان آثار سه استاد بزرگ خوشنویسی است که در قالب نمایشگاهی با عنوان «دستخط» افتتاح می شود. همچنین در این روز قرار است گالری هتل اسپیناس پالاس افتتاح شود که پیش از این مطلبی مبنی بر ارایه مجوز به این گالری خبری نشده بود. در زیر لیست تعدادی از نمایشگاه های هنری که در روز جمعه ۲۳ آذرماه افتتاح می شوند، می خوانید.

فرهنگسرای نیاوران

نمایشگاه خوشنویسی «دستخط» مشتمل بر آثار خوشنویسی سه استاد شناخته شده این عرصه جمعه ۲۳ آذرماه در فرهنگسرای نیاوران تهران افتتاح می شود. در نمایشگاه خوشنویسی «دستخط» حدود ۷۰ اثر از امیرخانی، شیرازی و ملک‎زاده در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت. در این مجموعه که با مشارکت بنیاد آفرینش‎های هنری نیاوران و موسسه فرهنگی هنری «آوای ایرانی» برگزار می‎شود، آثاری از مجموعه شخصی استاد امیرخانی،کتیبه‎های علی شیرازی و آثار شکسته نستعلیق مجتبی ملک زاده نیز با موضوعات مختلف ادبیات ایرانی و با تذهیب پیمان پارس مهر (گلکار) به نمایش درآمده است. در این نمایشگاه از دو مرقع شکسته نستعلیق ملک‎زاده نیز رونمایی خواهد شد. نمایشگاه «دستخط» از ۲۳ تا ۳۰ آذر در گالری شماره ۱ فرهنگسرای نیاوران برپا است و علاقمندان می‎توانند جهت بازدید از این نمایشگاه در روزهای عادی از ساعت ۱۰ تا ۲۰ و در روزهای تعطیل از ساعت ۱۴ تا ۲۰ به گالری شماره ۱ فرهنگسرای نیاوران مراجعه کنند.

گالری هتل اسپیناس پالاس

نمایشگاه آثار نقاشی و پرفورمنس مصطفی دمیرچی با عنوان «مرگ لوکس» جمعه ۲۳ آذرماه همزمان با افتتاح گالری هتل اسپیناس پالاس برگزار می‌شود. «مرگ لوکس» نگاهی انتقادی به موضوع لوکس‌گرایی در دنیای معاصر دارد. در این نمایشگاه ۲۷ اثر به نمایش درمی‌آید که با موادی مانند رنگ صنعتی، ورق طلا و... خلق شده‌اند. دمیرچی که در نمایشگاه قبلی خود از رنگ‌های ارگانیک و دست‌ساز استفاده کرده بود در مجموعه «مرگ لوکس» از رنگ صنعتی ماشین‌های پورشه که رنگی خاص و گران قیمت است استفاده کرده است تا همراه با ایده انتقادی خود به تجمل‌گرایی، گفتمانی نیز با ماده و متریال اثر داشته باشد. نمایشگاه «مرگ لوکس» ۲۳ آذرماه در گالری هتل اسپیناس پالاس افتتاح می شود و تا ۳۰ آذر به نشانی سعادت آباد، میدان بهرود، خیابان عابدی، خیابان ۳۳، شماره ۲۱، هتل اسپیناس پالاس برپا است.

گالری فرشته

نمایشگاه نقاشی های شهناز زهتاب با عنوان «جهان فراموش شده» جمعه ۲۳ آذرماه در گالری فرشته افتتاح می‌شود. این نمایشگاه عصر جمعه ۲۳ آذرماه ساعت ۱۶ در گالری فرشته واقع در خیابان شریعتی، پایین‌تر از پل صدر- پلاک ۱۶۷۱ افتتاح و تا چهارم دی‌ماه برپا است.

گالری فردا

الناز کاظم‌تاش آثار نقاشی خود را در قالب نمایشگاهی با نام «تائو» در گالری فردا به نمایش می‌گذارد. این هنرمند در این نمایشگاه آخرین آثار خود را به نمایش خواهد گذاشت که همگی آن‌ها آبستره، انتزاعی و ترکیبی هوشمندانه و خلاقانه از طبیعت و فضای شاعرانه زندگی است. در نمایشگاه «تائو» ۲۵ اثر از این هنرمند روی دیوارهای گالری فردا خواهد رفت. این نمایشگاه از ۲۳ آذرماه تا ۲۹ این ماه در گالری فردا برپا می‌شود و علاقه‌مندان برای دیدن آن می‌توانند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ به گالری فردا واقع در خیابان کریمخان زند، زیر پل کریم‌خان، خیابان حسینی، کوچه اعرابی ۶، پلاک ۲ مراجعه کنند. گالری روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ میزبان بازدیدکنندگان است.

گالری مژده

نمایشگاه انفرادی نقاشی‌خط کیارش یعقوبی با عنوان «سایه سار» جمعه ۲۳ آذرماه در گالری مژده واقع در سعادت آباد، خیابان علامه شمالی، خیابان ۱۸ شرقی، پلاک۲۷، زنگ یک گشایش می یابد. در بخشی از بیانیه این نمایشگاه به قلم عین الدین صادق زاده آمده است: «در روزگاری که رنگها و آذین ها چشم آزارند و فریبکار و مجال درست اندیشیدن و بی پیرایه دیدن را از مخاطب می ربایند و دریغ می دارند. رنگ هایی که حضورشان ما را از کیفیت و جوهر دور می سازند و تنها غفلت صورت و فریبندگی ظاهر را به ما ارزانی می دارند. سایه ها بی پیرایه اند، بی رنگند ولی صریح و قاطع اند و بی هیچ کم و کاستی ناب اند و به ذات هنر نزدیک تر. ما را به جوهر حروف و کلمات و نقش های رمزآلود و رقصان آن رهنمون می سازند.

بر این خلاقیت و دید و دلشوره و تلاش و هم نوشدن آفرین باد.»

گالری هما

نمایشگاه انفرادی امیرناصر اخلاقی با عنوان «آریرگارد» ۲۳ آذرماه در گالری هما افتتاح می شود. در بیانیه این نمایشگاه آمده است: «آریرگارد کسی است که چیزهای در حال زوال را دوست می‌دارد، ویرانی برای آریرگارد مترادف شکوه است. انسان آریرگارد در شناختن اکنون ناتوان است، او خودش را متعلق به اتوپیا می‌داند او انسان نوستالژی است و در نوستالژیا زندگی می‌کند. و این بحرانی است که از ناهمخوانی وضعیت موجود و شرایط مطلوب ناشی می‌شود. در نوستالژی نازمانی و نامکانی حاکم است، انسان در این سرزمین ابدی در سرخوشی بی‌پایان نفس می‌کشد در نوستالژی جایی برای مرگ نیست، نوستالژی نوعی از آرمان است. تنها نقص نوستالژی در هنر آنجاست که توهم جای خیال می‌نشیند من سعی می‌کنم توهم نوستالژی را نوعی از انتزاع ببینم.»

علاقمندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه تا ۴ دی ماه به خیابان کریم خان زند، خیابان سنایی، کوچه چهارم غربی، پلاک ۸، واحد یک، گالری هما مراجعه کنند.

گالری خط سفید

نمایشگاه انفرادی حجم ساعده سروری و سلوی سمیعی کاشی با عنوان «باغ نقره» از ۲۳ آذر تا ۳ دی ماه در گالری خط سفید به نشانی خیابان ولیعصر، روبروی جام جم، کوچه پروین، پلاک ۲۲ برپا می شود.

گالری زیرزمین دستان

نمایشگاه انفرادی نقاشی های عاطفه مجیدی‌نژاد با عنوان «بازدید: زیرو جی» جمعه ۲۳ آذرماه در گالری زیرزمین دستان واقع در خیابان فرشته، خیابان بیدار، پلاک ۶ گشایش می یابد.

گالری هفت ثمر

نمایشگاه نقاشی های سالومه پزشک‌پور و غزاله محبوب با عنوان «کنج» از روز جمعه ۲۳ آذر در گالری هفت ثمر به نشانی خیابان مطهری، خیابان کوه نور، کوچه پنجم، شماره ۸ برپا می شود.

گالری کاوه

نمایشگاه گروهی نقاشی و نقاشی‌خط «مونوکروم» با آثاری از علیرضا اکبرزاده، رامونا ایزدی یار، سیمین بایرامی، کیمیا برناش، سولماز بهمنی، الچین پیامی، مولود پیله‌ور ابریشم، افسانه ثمری، مریم حقیقی‌خواه، فیروزه خدیوی، محدثه رمضانی، فریبا سلطانی، زهرا سلیمیان، فرشته علیجانی، غزاله فدوی، روشنک فکور، روشنک قفقازی و رضا نریمانی در گالری کاوه به نشانی خیابان ظفر، انتهای فرید افشار، خیابان دولتشاه غربی، خیابان پروین،کوچه تایباد، پلاک ۲۶ گشایش می یابد.

گالری لاله

نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان «هویت» از روز جمعه ۲۳ آذرماه در گالری لاله به نشانی خیابان دکتر فاطمی، ضلع شمالی پارک لاله، روبروی پارکینگ طبقاتی افتتاح می شود.

گالری جاوید

نمایشگاه انفرادی سهیلا اسکندری و علیرضا اکبری با عنوان «دورها آوائیست که مرا می‌خواند» جمعه ۲۳ آذرماه در گالری جاوید به نشانی میدان فاطمی، خیابان جویبار، خیابان زرتشت غربی کوچه یزدان، پلاک ۱۷، واحد۱ برپا می شود.

گالری افرند

نمایشگاه انفرادی عکس فرشاد فداییان با عنوان «مکث‌ها و برهمگذاری عکس‌ها» جمعه ۲۳ آذرماه در گالری افرند واقع در بزرگراه جلال آل احمد، خیابان جهان‌آرا، خیابان ۱۹ام (جلال حسینی)، بعد از تقاطع اشک‌شهر، پلاک ۴۸ افتتاح می شود. عواید فروش آثار به انجمن خیریه کودکان آوای اُتیسم مازندران اختصاص خواهد یافت.

گالری فرمانفرما

نمایشگاه آثار شبنم شعبانی با عنوان «گیان» و نمایشگاه چیدمان صوتی ایمان جسمی با عنوان «گوش تنهایی» از جمعه ۲۳ آذر تا ۷ دی ماه در گالری فرمانفرما به آدرس تهران میدان هفت‌تیر، خردمند شمالی، کوچه اعرابی ۲ برپا می شود. نمایشگاه «گیان» در طبقه اول و نمایشگاه «گوش تنهایی» در طبقه دوم گالری فرمانفرما برگزار می شود.