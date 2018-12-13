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۲۳ آذر ۱۳۹۷، ۰:۳۸

با صدور اطلاعیه‌ای؛

مادر شهیدان «حسینی نسب» از مواضع امام‌جمعه خرم‌آباد قدردانی کرد

مادر شهیدان «حسینی نسب» از مواضع امام‌جمعه خرم‌آباد قدردانی کرد

بروجرد- مادر شهیدان «حسینی نسب» با صدور اطلاعیه‌ای از مواضع آیت‌الله میرعمادی امام‌جمعه خرم‌آباد قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مادر شهیدان «حسینی نسب» با صدور اطلاعیه ای از مواضع آیت الله میرعمادی امام جمعه خرم آباد و اعتراض ایشان به کم کاری مدیران و گرانی ها قدردانی کرد.

متن اطلاعیه مادر سه شهید از شهرستان بروجرد خطاب به نماینده ولی فقیه استان لرستان به شرح زیر است:

سلام علیکم

حضرت آیت الله میرعمادی حفظ الله،  ضمن عرض تشکر و قدردانی نسبت به واکنش انقلابی در مقابل بعضی از مسئولین بی کفایت،  این نکته را عرض میکنیم که همه مردم پشتوانه شما می باشند و از حضرتعالی تقدیر و تشکر می کنیم که درد دل مردم را بیان نمودید و نهضت امام خمینی (ره) و تفکر انقلابی را حفظ کردید و ایستادگی کردید.

دعا گوی شما هستم.

مردم استان لرستان و همچنین مردم شهید پرور بروجرد پشتوانه نماینده ولی فقیه حضرت آیت الله میرعمادی حفظ الله هستند.

خانواده شهیدان سید عباس، سید علی و سید حسن حسینی نسب

کد مطلب 4484478

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