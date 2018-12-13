به گزارش خبرگزاری مهر، مادر شهیدان «حسینی نسب» با صدور اطلاعیه ای از مواضع آیت الله میرعمادی امام جمعه خرم آباد و اعتراض ایشان به کم کاری مدیران و گرانی ها قدردانی کرد.

متن اطلاعیه مادر سه شهید از شهرستان بروجرد خطاب به نماینده ولی فقیه استان لرستان به شرح زیر است:

سلام علیکم

حضرت آیت الله میرعمادی حفظ الله، ضمن عرض تشکر و قدردانی نسبت به واکنش انقلابی در مقابل بعضی از مسئولین بی کفایت، این نکته را عرض میکنیم که همه مردم پشتوانه شما می باشند و از حضرتعالی تقدیر و تشکر می کنیم که درد دل مردم را بیان نمودید و نهضت امام خمینی (ره) و تفکر انقلابی را حفظ کردید و ایستادگی کردید.

دعا گوی شما هستم.

مردم استان لرستان و همچنین مردم شهید پرور بروجرد پشتوانه نماینده ولی فقیه حضرت آیت الله میرعمادی حفظ الله هستند.

خانواده شهیدان سید عباس، سید علی و سید حسن حسینی نسب