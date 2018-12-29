انتخاب تکنیک برای خلق اثر حسی است/ الهام از ادبیات برای نقاشی

گیزلا وارگا سینایی، هنرمند نقاش پیشکسوت درباره ویژگی‌های خاص آثارش به خبرنگار مهر گفت: از ۵۱ سال پیش که به ایران آمدم، هفت دوره مختلف هنری را سپری کردم که متاثر از حس شخصی‌ام نسبت به اطراف بوده است. مجموعه آثارم با عنوان «طنین سکوت» نتیجه توجه به مجسمه‌های تخت جمشید است و در این مجموعه سعی کردم ابهت این مجسمه‌ها را در کنار گل، گیاه یا جانداران کوچک که نشانه زنده بودن است، به نمایش درآورم. مجموعه دیگری با عنوان «دیوارها» دارم که به بهار زندگی در زمستان اشاره دارد.

وی درباره انتخاب تکنیک و رنگ در آثارش نیز توضیح داد: انتخاب تکنیک و رنگ برای کارهایم کاملاً حسی است، اگر به دوره‌های مختلف کاری‌ام نگاه کنید متوجه می‌شوید که در هر دوره از زندگی‌ام تحت‌تاثیر چه بوده‌ام. از طرف دیگر انتخاب تکنیک و رنگ در کار به موضوع موردنظر نیز بر می‌گردد، چراکه برای من بار ادبی یک موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. برخلاف آنچه که دیگر نقاش‌ها معتقد هستند یک موضوع باید فرم و رنگ داشته باشد، من به این معتقد نیستم و بار ادبی موضوع برایم مهم است.

این نقاش پیشکسوت خاطرنشان کرد: مجارستان، کشور کوچکی است و ۱۰ میلیون نفر جمعیت دارد، اما برای مثال فقط کتاب عمر خیام را ۱۶ نفر ترجمه کرده‌اند و دیگر کتاب‌های ادبای ایرانی مثل شاهنامه، حافظ و سعدی نیز مخاطب بسیاری دارد، بنابراین من هنوز در مجارستان بودم مطالب زیادی از ایران می‌دانستم.

وی در پایان زبان شعر را زبانی بین‌المللی دانست و گفت: زبان شعر جهانی است و وقتی به صورت نقاشی در می‌آید، چون نیاز به کلام ندارد قابل فهم‌تر است و همان حس و حال و هوا را منتقل می‌کند.